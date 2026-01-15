Şok Açıklama! FIAT: Hız Yapmazsanız Güç de Gerekmez!

Fiat otomobil maliyetlerini düşürmek adına farklı arayışlara yöneliyor. Bu kapsamda özellik kısıtlamalarında yeni bir dönem işaret ediliyor. Fiat özellikle şehir otomobili olarak tanımladığı mini otomobil klasmanında güç kısıtlamasına gitmeyi planlıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiat Güç Kısıtlamasına Gidiyor! Hedef Maliyetleri Düşürmek!

Global otomobil pazarında bir dönem en çok satanlar listesinin ilk sırasında yer alan küçük şehir otomobilleri, son yıllarda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artan üretim maliyetleri, sıkılaşan emisyon kuralları ve zorunlu hale gelen güvenlik donanımları, bu segmentteki birçok modelin üretimden kaldırılmasına yol açtı.

Avrupa Birliği tarafından son düzenleme ile zorunlu tutulan sürüş destek sistemleri (ADAS), küçük ve uygun fiyatlı otomobiller için önemli bir maliyet anlamına geliyor. Otomatik acil frenleme, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, sensörler, kameralar ve bu sistemleri yöneten yazılımlar, araçların nihai satış fiyatını doğrudan yukarı çekiyor.

Bu durum, kar marjı zaten sınırlı olan şehir otomobillerinin ekonomik sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor. Ayrıca bahsi geçen otomobiller de otomatik cam açma ve kapama özelliği dahi bulunmazken üst düzey güvenlik opsiyonlarının yer alması araç fiyatlarının beklenden 2 kat fazla olmasına neden oluyor.

FIAT CEO’su Olivier François bu zorunlu donanımların küçük otomobillerin fiyatlarını son 5 ile 6 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 60 oranında arttırdığını belirtiyor. François’ya göre bu artış, şehir otomobillerinin temel hedefi olan “erişilebilir ulaşım” anlayışıyla çelişiyor.

Bu noktada Fiat otomobillerin hızını 117 km/s ile sınırlandırmayı planlıyor. Böylece otomobillerden yüksek güç beklentileri de olmayacak. Halihazırda şehir içinde kullanılan bu otomobiller de zaten ortalama 70 km/s hızlarında kullanılmakta. Bu da maliyetlerin azalmasına kapı aralamakta.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...