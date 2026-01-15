Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan lüks otomobiller açıklandı. BMW geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. İşte listedeki otomobiller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye'de 2025'te en çok satılan lüks araba, 12 bin 248 adet ile BMW X1 oldu.
- İkinci sırada 9 bin 939 adet ile Cupra Formentor bulunuyor.
- Mini Countryman, 9 bin 752 adet ile üçüncü sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre BMW önemli bir başarının altına elde etti. Listede ayrıca Cupra, Audi, Mini, Jaecoo ve Mercedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de bulunuyor.
Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Aralık Satış Adedi
|Ocak-Aralık Satış Adedi
|Fiyatı
|1
|BMW X1
|2.153
|12.248
|5.196.100 TL
|2
|Cupra Formentor
|2.155
|9.939
|3.030.018 TL
|3
|Mini Countryman
|1.143
|9.752
|4.233.300 TL
|4
|Jaecoo 7
|1.158
|8.791
|Güncel fiyat henüz açıklanmadı.
|5
|BMW 5 Serisi
|1.800
|6.913
|7.958.200 TL
|6
|Mercedes-Benz C Serisi
|1.053
|5.471
|5.770.000 TL
|7
|Mercedes-Benz E Serisi
|832
|5.413
|7.525.000 TL
|8
|BMW 3 Serisi
|1.452
|5.411
|5.137.900 TL
|9
|Audi A3 Sedan
|826
|4.532
|3.424.815 TL
|10
|Mercedes-Benz GLC
|765
|4.283
|6.372.000 TL
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar, en çok satılan ticari araçlar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks arabalar duyuruldu. Rapora göre BMW X1, aralık ayında 2.153 adet, ocak-aralık döneminde ise 12.248 adet satıldı.
Cupra Formentor geçtiğimiz ay 2.155 adet, ocak-aralık döneminde ise 9.939 adet satıldı. Mini Countryman ise aralık ayında 1.143 satış adedine, ocak-aralık aylarında ise 9.752 satış adedine ulaştı. Bu otomobili Jaecoo 7 takip etti. Bu otomobilin aralık ayında 1.158 adet, ocak-aralık döenminde ise 8.791 adet satıldığı açıklandı.
Türkiye'de aralık ayında ve ocak-aralık döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası BMW oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 6 bin 497 adet, ocak-aralık aylarında ise 33 bin 992 adet lüks araba sattı. Bu markayı Mercedes-Benz takip etti. Mercedes-Benz'in aralık 4 bin 917 adet, ocak-aralık döneminde ise 33 bin 374 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.
Trafik Cezaları 200 Bin TL'yi Bulacak! Kanun Teklifi Kabul Edildi
Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 10 maddesi daha kabul edildi. Kural ihlalinde ciddi yaptırımlar geliyor.
Audi, geçtiğimiz ay 3 bin 576 adet, ocak-aralık döneminde ise 24 bin 832 adet lüks araba sattı. Volvo, aralık ayında 2 bin 297 adet, ocak-aralık aylarında ise 15 bin 225 adet lüks araba sattı. Cupra'nın aralık ayında 2 bin 513 adet, ocak-aralık döneminde ise 12 bin 998 adet lüks otomobil satığı belirtildi. Listede Mini, Jaecoo, Jeep, DS ve Land Rover dahil pek çok marka yer aldı.