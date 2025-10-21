Fiat Vazgeçemedi: Egea Üretiminde Şok Karar!

Türkiye'nin en çok satılan otomobilleri listesinde başı çeken Fiat Egea geçtiğimiz hafta üretimden kalkacağı ile ilgili haberler ile gündeme gelmişti. Bu noktada TOFAŞ'tan kritik bir açıklama geldi. Zira en çok satılan binek otomobil olan Egea'nın üretiminin uzatıldığı kararı açıklandı. İşte detaylar...

Egea Üretiminin Ne Zaman Biteceği Belli Oldu!

Yıllardır Türkiye yollarının en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea, bir süre daha üretim bandında kalacak. TOFAŞ’tan gelen yeni açıklama, modelin ömrünün 6 ay uzatıldığını ortaya koydu.

TOFAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı duyuruda Egea üretim süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Şirket, daha önce 2025’in sonunda bitmesi planlanan üretimin “geçici bir süre” devam edeceğini açıkladı.

TOFAŞ CEO’su Cengiz Elordu ise, uzatmanın en fazla altı ay olacağını belirterek yeni dönemde fabrikanın odak noktasının farklı modellere kayacağını ifade etti. Bu kararın, fabrikanın dönüşüm süreciyle yakından ilgili olduğu düşünülüyor. Bursa’daki üretim hattında Egea sonrası döneme hazırlık yapıldığı ve yeni Stellantis modellerine yer açılacağı konuşuluyor.

Uzatma hem mevcut talebi karşılamak hem de yeni projelerin hazırlıklarını tamamlamak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de uygun fiyatı, dayanıklılığı ve yaygın servis ağıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Egea, satış grafiğini halen koruyor. Ancak elektrifikasyon planları ve platform değişimi nedeniyle modelin üretimden kalkması kaçınılmaz görünüyor. 2026 ortasına kadar sürecek bu dönem, bir anlamda “Egea’nın son dansı” olarak yorumlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...