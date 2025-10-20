Tesla Kapı Kollarını Değiştirmek Zorunda Kalabilir: AB İnceleme Başlattı!

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha teknolojik daha sessiz ve daha etkileyici hale geliyor. Ancak bazen en yenilikçi görünen tasarımlar bile beklenmedik riskler doğurabiliyor. Son günlerde Avrupa Birliği tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kapı Kolları Artık Tasarımın da Ötesinde Bir Güvenlik Sorunu!

Bir dönem yalnızca Tesla gibi markalarda gördüğümüz hemzemin yani gövdeyle aynı hizadaki açılır kapanır kapı kolları artık elektrikli otomobillerin vazgeçilmezi haline geldi. Bu sistemler aracın aerodinamiğini güçlendiriyor, menzilini artırıyor ve modern bir görünüm kazandırıyor. Ancak görünüşe göre bu zarif detay, kritik anlarda ciddi bir güvenlik zafiyetine yol açabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin’de yaşanan bir kazada Xiaomi SU7’nin kapılarının açılmaması sonucu sürücüye müdahale edilememesi büyük yankı uyandırdı. Bu olayın ardından Avrupa Birliği devreye girdi. Araç güvenliği denetimlerinden sorumlu RDW, Tesla da dahil olmak üzere tüm markalarda benzer sistemleri mercek altına aldı.

Normalde otomatik olarak açılıp kapanan bu kapı kolları kaza anında aracın elektriği kesildiğinde tamamen devre dışı kalabiliyor. Bu da hem yolcuların araçtan çıkamamasına hem de kurtarma ekiplerinin içeri ulaşamamasına neden oluyor. RDW, bu durumun artık kabul edilemez olduğunu belirterek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

RDW’nin resmi açıklamasında, “Kapılar, elektrik kesintisi durumunda bile içeriden yolcular, dışarıdan ise kurtarma ekipleri tarafından açılabilir olmalıdır. Mevcut kurallar yeni kapı tasarımları nedeniyle yetersiz kalıyorsa, bu durum ilgili komitelerde yeniden değerlendirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Tesla şu an için herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Avrupa Birliği tarafından yeni bir kural olarak kapı kolu tasarımları yayınlanırsa Tesla ile birlikte pek çok üretici kapı kolu tasarımlarını yenilemek zorunda kalacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...