FIFA Kadınlar Dünya Kupası Heyecanı Artık Netflix'te!

Dünya futbolunun zirvesindeki organizasyonlardan biri olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Netflix ekranlarında naklen yayında olacak.

Yayın devi, 2027 ve 2031 yıllarında düzenlenecek turnuvaları ABD’de yayınlamak için FIFA ile anlaştı. Finansal detaylar henüz açıklanmasa da, bu anlaşmanın FIFA’nın bir streaming hizmetiyle imzaladığı en yüksek değerli sözleşme olduğu belirtiliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu anlaşmaya dair şöyle dedi:

Bu, spor medya hakları için çığır açıcı bir an ve kadın futbolu için gerçekten tarihi bir gün.

Dünyada Bir İlk: Erkekler Kupasından Ayrı Olarak Satıldı

FIFA, ilk kez Kadınlar Dünya Kupası’nın medya haklarını, Erkekler Dünya Kupası’ndan ayrı olarak satıyor. Söz konusu değişiklik 2026 Erkekler Dünya Kupası’ndan sonra devreye girecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası Brezilya’da düzenlenecek. 2031 turnuvasının ev sahibi ise şu an belli değil ancak ABD’nin bir adaylık başvurusunda bulunması bekleniyor.

FIFA’nın raporuna göre, 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nı 1,12 milyar kişi izledi. ABD takımının zaferiyle sona eren bu turnuva, ülkedeki en yüksek izlenme oranlarından birini yakaladı. 2023 turnuvası ise ABD’de tüm zamanların en yüksek yerel izlenme oranlarını elde etti.

Netflix'in Spora İlgisi Yeni Değil

Platform, daha önce Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki gösteri maçını yayınlamıştı ve yakında haftalık WWE Monday Night Raw yayınlarına da ev sahipliği yapacak.

Tabii Paul ve Tyson arasındaki maçta yaşanan teknik arızalar ve uzun süren gecikmelerden sonra aynı akıbetin FIFA Kadınlar Kupası için de yaşanıp yaşanmayacağını hep birlikte göreceğiz.