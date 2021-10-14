FIFA Serisinin İsmi Neden Değişecek? Sebebi Ortaya Çıktı!

Electronic Arts'ın geçtiğimiz hafta FIFA serisinin ismini değiştirmek istediği ortaya çıkmıştı. Çok sayıda oyuncu kafasında popüler futbol serisi FIFA'nın adının neden değişeceği konusunda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Peki, FIFA serisinin ismi neden değişecek? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Electronic Arts (EA), yakın bir tarihte yayımlamış olduğu basın bülteninde video oyunu serisi FIFA'nın yakın zamanda isminin değişebileceğine işaret etmişti. Şirket, yayımladığı basın bülteninde EA Sports markası altında piyasaya sürülen futbol oyunlarının yeniden adlandırılması ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtmişti.

EA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi ortaklarımızdan ve lisanslarımızdan ayrı olan FIFA ile sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA Serisinin İsmi Neden Değişecek Sorusu Yanıtlandı

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan futbol oyunu serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte Electronic Arts'ın (EA) neden FIFA serisinin adını değiştirmek istediği belli oldu.

The New York Times'ta yer alan habere göre EA ve FIFA arasındaki mevcut 10 yıllık anlaşma 2022 yılında sona erecek. Anlaşmanın uzatılması için bu yıl içerisinde iki tarafın anlaşması gerekiyor fakat ortaya çıkan bilgilere göre FIFA ile EA bir anlaşmaya varamadı.

Ortaya çıkan bir rapora göre FIFA, dört yılda bir Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar gibi çok yüksek bir miktar istiyor. Bu miktar, şirketin şu anda ödediği lisans ücretinin iki katından fazlasına denk geliyor. Olası bir 10 yıllık anlaşmada, EA, FIFA'ya toplamda yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar ödemek zorunda kalabilir.

FIFA Serisinin Yeni Adı Ne Olacak?

EA'nın 1 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nden ve 4 Ekim 2021 tarihinde ise Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nden "EA Sports FC" ismi için video oyunu patenti başvurularında bulunduğu ortaya çıktı.

EA'nın yaptığı patent başvurularının ortaya çıkmasının ardından EA Sports FC'nin FIFA serisinin yeni ismi olabileceği düşünülmeye başlandı. Electronic Arts şirketinin konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim. Dolayısyıla yeni isim resmi olarak henüz bilinmiyor.