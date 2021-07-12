Yenilikçi HyperMotion oynanış teknolojisi ile FIFA 22 PC Steam'de!

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA 22, bilgisayar ve konsollarda oynanabilen en iyi futbol oyunu. Powered by Football sloganıyla yola çıkan EA Sports FIFA 22, temel oynanış geliştirmeleri ve her moda yenilik katan bir sezon ile oyunu gerçek hayata daha da yakınlaştırıyor. FIFA 22 PC Steam'de! FIFA 22 Ultimate için ön siparişlere satılamayan FUT kahramanlar oyuncusu hediye!

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Yenilikçi HyperMotion oynanış teknolojisi, FIFA 22’nin yalnızca PlayStation 5 (PS5) , Xbox Series X|S ve Stadia sürümlerinde her moddaki tüm maçları geliştiriyor.

Oynanış

Hypermotion: Sadece PS5, Xbox Series X/S ve Stadia’da mevcut olan FIFA 22’nin yepyeni oynanış teknolojisi HyperMotion, her modda her maçı gerçeğe daha da yaklaştırıyor.

Gelişmiş 11’e 11 Maç Yakalama - Xsens kostümleri, bugüne kadar ilk kez yüksek yoğunlukta oynayan 22 profesyonel futbolcunun hareketini yakalamayı mümkün kılıyor. Eşsiz hacimdeki yüksek kaliteli gerçek insan hareketi verisi oyuncuların ve takımların FIFA 22’deki hareketlerini güçlendiriyor.

Makine Öğrenimi - İleri teknoloji ve tescilli makine öğrenimi algoritması gelişmiş maç yakalamadan 8.7 milyonun üzerinde kareden öğreniyor, ardından gerçek zamanlı yeni animasyonlar yazarak sahadaki çeşitli etkileşimlerde organik bir futbol gerçekçiliği yaratıyor.

Özgün Tüm Takım Hareketi - Xsens kostümleri, bugüne kadar ilk kez yüksek yoğunlukta 2 oyuncunun tamamının her temasını, müdahalesini, sprintini ve çekişmesini kaydediyor, FIFA 22’deki 4.000’den fazla yeni animasyonun altyapısını sağlayan verileri yakalıyor ve futbol yoğunluğunu, hassasiyeti ve oyundaki her oyuncunun fiziğini geliştiriyor.

Taktiksel Yapay Zeka - Yeni nesil konsollardan güç alan derin oyuncu zekası, her oyuncuya hem hücum hem de savunma dizilişlerini ve hareketlerini daha iyi anlama imkanı sağlayarak yepyeni bir gerçeklik seviyesi oluşturuyor.

Hücumda: Saniyede 6 kat daha fazla karar verme kabiliyeti, forvetlerin çevre farkındalıklarını artırıyor, oyun kurarken daha akıllı koşular yapmalarını ve boşta kalan toplara daha hızlı reaksiyon göstermelerini sağlıyor.

Savunmada: Yeniden düzenlenen savunma yapay zekası, takımların artık taktiksel açıdan daha bütün bir şekilde hareket etmesini mümkün kılarken, sahada hareket ederken ve boş alanları kapatırken biçimlerini korumalarını sağlıyor.

Kinetik Hava Mücadeleleri - Geliştirilmiş iki oyunculu etkileşim teknolojisi, oyuncu animasyonlarını senkronize ederek hava toplarına ilk ulaşan olma mücadelesinde daha yüksek gerçekçilik ve hassasiyet oluşturuyor. Ortalarda, uzaklaştırılan toplarda ve uzun paslarda savunma ve hücum oyuncularının itmesini, çekmesini ve çekişmesini görebileceksiniz.

Soğukkanlı Top Kontrolü - Uzun iki dokunuşlu animasyonlar, topu kontrol etmeyi her zamankinden daha doğal ve akıcı kılıyor. Hava toplarını daha teknik bir şekilde yere indirerek, yerdeki topları daha çevik bir şekilde saklayarak ve top saklamada daha fazla gücün keyfini çıkararak FIFA 22’de ileri çıkmanın yeni yollarından faydalanın.

Oyuncu İnsanlaştırma - Gelişmiş 11’e 11 Maç Yakalama’dan güç alan yeni topsuz oyuncu animasyonları ve ortamsal davranışları, sahadaki karakterleri canlandırmaya yardımcı oluyor. Rakiplerin eyleme bağlı olarak konuştuğunu, işaret ettiğini ve yönlendirme yaptığını görebilirsiniz. Ayrıca güncellenen hareket kabiliyeti, oyuncuların acele hareketlerini yansıtarak FIFA’yı her …

Yeni Oynanış Özellikleri

Yeniden tasarlanan kalecilerden yeni hücum taktiklerine kadar FIFA 22’deki yeni oynanış özellikleriyle sahada fark yaratın.

Kaleciler Yeniden Yazılıyor - Yepyeni kaleci sistemi son savunma hattına yeni yapay zeka seviyesi getiriyor, daha güvenilir atış durdurma ve gönderiler arasında daha akıllıca karar verme. Kaleci konumlandırma kişiliği oyun boyunca farklı kaleci stilleri türetiyor.

Gerçek Top Fiziği - FIFA 22’ye aktarılan gerçek dünya verileri oyunun top fiziğini yeni bir gerçeklik seviyesine taşıyor.

Süper Hızlı Koşma - Birebir durumlarda dinamiği değiştiren yeni oynanış mekaniği. Süper hızlı koşuşturma, top sürerken veya savunma yaparken hızlanma konusunda daha fazla kontrol sağlar.

Yeni Atak Taktikleri - FIFA’de nasıl oynayacağınız üzerinde daha fazla kontrol veren yeni atak taktikleriyle sahanın her yarısında farklı stillerle takımınızı ayarlayın.

Kariyer Modu

FIFA 22 Kariyer Modu’nda yaratacağınız kulübü küme düşme adayıyken dünya devine dönüştürerek futbol hayallerinizi yaşayın ve ilerlemenizi, başarıya ulaşmanızı ve Pro’nuzun oyundaki yolculuğuna eşlik etmenizi sağlayan yenilenen Oyuncu Kariyeri deneyiminin keyfini çıkarın.

VOLTA Futbolu

Volta Futbolu - VOLTA FUTBOLU, sahanın her yerinde daha fazla yetenek ve dünyanın dört bir yanındaki sokak futbolu sahalarında kendinizi ifade etmenizi ve kadronuzla bağlantı kurmanızı sağlayan yeni yollarla geri dönüyor.

FIFA 22 Ultimate Team

FUT Kahramanlar: FIFA 22 Ultimate Team’de FUT Kahramanlar olarak sahaya geri dönen en unutulmaz futbolcularla nostalji yaşayın. Gönüllerde taht kurmalarını sağlayan unutulmaz anları temsil eden yeni FUT Kahramanlar ögeleriyle futbol tarihinin en unutulmaz oyuncularından bazılarını kutlayın. FUT Kahramanlar, belirli kahraman anlarına bağlı eşsiz lige özel kimyalara sahip olarak aynı ligden tüm oyuncularla yeşil Kulüp bağlantısı ve uyruk bağlantısı kuruyor. Bu sayede siz de FUT 22’de hayalinizdeki kadroyu kurmak ve futbolun en ünlü anlarını yeniden canlandırmak için yeni yollara sahip oluyorsunuz.