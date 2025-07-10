Aşırı Eğlenceli 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Kütüphaneye Ekleyin

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Epic Games Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket'i Ücretsiz Dağıtıyor

Epic Games, Figment 2: Creed Valley ve Sky Racket'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 17 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Bedtime Digital Games tarafından geliştirilen Figment 2: Creed Valley, bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İnsan zihninin içerisinde geçen yapımda Dusty ve Piper ile birlikte bir maceraya çıkıyoruz.

Etkileyici görselliğe ve müziklere sahip olan oyun atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Hem sanatsal yönü hem de özgün hikâyesiyle öne çıkan oyunda Türkçe alt yazı ve arayüz desteği de mevcut.

Double Dash Studios tarafından geliştirilen Sky Racket, shoot 'em up ve blok kırma türlerini bir araya getiren bir oyundur. Piksel grafiklere sahip olan yapımda raket aracılığıyla karşımıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz.

Figment 2: Creed Valley Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 İşlemci: Intel Core i5 2500 / AMD FX 6120

Intel Core i5 2500 / AMD FX 6120 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 Ti / NVIDIA GT 750M / Radeon HD5850

NVIDIA GTX 650 Ti / NVIDIA GT 750M / Radeon HD5850 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Sky Racket Minimum Sistem Gereksinimleri