DC Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

DC oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Batman: Arkham Knight, Gotham Knights, Injustice: Gods Amongs Us ve daha pek çok yapım bulunuyor.

16 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Gotham Knights'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Deluxe sürümünün fiyatı 1.199 TL'den 119,90 TL'ye düştü.

En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Injustice 2'nin Legendary sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Legendary sürüm 212,50 TL yerine 21,25 TL'ye satılmaya başlandı. Injustice: Gods Among Us ise yüzde 85 indirim ile 64 TL'den 9,60 TL'ye düştü.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen süper kahraman oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'in Digital Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Digital Deluxe sürümü 2 bin 199 TL yerine 219,90 TL'ye satılmaya başlandı.

İndirime Giren DC Oyunları