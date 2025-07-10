DC Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

DC oyunları için indirim başladı. Bununla birlikte Gotham Knights'tan Batman: Arkham Knight'a kadar pek çok oyunun fiyatı düştü. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

DC oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Batman: Arkham Knight, Gotham Knights, Injustice: Gods Amongs Us ve daha pek çok yapım bulunuyor.

16 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Gotham Knights'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Deluxe sürümünün fiyatı 1.199 TL'den 119,90 TL'ye düştü.

En iyi dövüş oyunları arasında yer alan Injustice 2'nin Legendary sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Legendary sürüm 212,50 TL yerine 21,25 TL'ye satılmaya başlandı. Injustice: Gods Among Us ise yüzde 85 indirim ile 64 TL'den 9,60 TL'ye düştü.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen süper kahraman oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'in Digital Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Digital Deluxe sürümü 2 bin 199 TL yerine 219,90 TL'ye satılmaya başlandı.

BU İNDİRİM KAÇMAZ
AMAZON'DA PRİME DAY İNDİRİMLERİ BAŞLADI

BU İNDİRİM KAÇMAZ

İndirime Giren DC Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Gotham Knights Deluxe Edition 1.199 TL 119,90 TL %90
Injustice 2 Legendary Edition 212,50 TL 21,25 TL %90
Suicide Squad: Kill the Justice League Digital Deluxe 2.199 TL 219,90 TL %90
LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition 265 TL 26,50 TL %90
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Deluxe Edition 191,25 TL 19,12 TL %90
Batman: Arkham Knight Premium Edition 130 TL 19,50 TL %85
Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL %85
The Telltale Batman Shadows Edition 85 TL 34 TL %60

Xbox'taki Efsane Oyun PlayStation 5'e Geliyor! Tarih Verildi
OYUN

Xbox'taki Efsane Oyun PlayStation 5'e Geliyor! Tarih Verildi

Etkileyici bir atmosfere sahip olan STALKER 2: Heart of Chornobyl'in PlayStation 5 sürümü duyuruldu. Peki, popüler oyun PS5'e ne zaman gelecek?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER