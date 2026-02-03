Stresi Alan Araba Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunuyor ancak bu seferki haftalık programın bir parçası değil. Haftalık oyunlarda olduğu gibi yeni bedava dağıtılmaya başlanan oyunu almak için de sınırlı bir süreniz bulunuyor. Yine de bunun her hafta verilen oyunlardan daha uzun bir süre olduğunu belirtmek gerekiyor.

Find the Oil Racing Edition Ücretsiz Oldu

Find the Oil Racing Edition, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 15 TL gibi düşük bir fiyat etiketi ile satılsa da eğlenceli zaman geçirmek açısından oldukça yeterli bir oyun gibi görünüyor. Bu fırsat 17 Şubat 2026 saat 02.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunu kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacak.

Atomic Fabrik tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, çeşitli arabalar arasında seçim yapabiliyorsunuz. Oyundaki temel amacınız ise çalınan petrolü kurtarmaktan ibaret. Elinizin altında çok sayıda araç bulunuyor ve zorlu arazilerde ilerlemek için bunlardan birini kullanmanız gerekiyor.

Her aracın kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Bu da çalınan petrolün peşinde giderken oyuna farklı bir zorluk getiriyor. Görevler ilk bakışta kolay gibi görünebilir ancak araziler son derece engebeli bir şekilde tasarlandığı için beklenmedik birçok sorunla karşı karşıya gelmeniz olası. Keskin virajlardan tutun da kayalık yollara kadar her yolculukta dikkatli olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz.

Bu zorluklar eğer kulağa basit geliyorsa sizi hedefinize ulaştırmanızı engellemekte kararlı düşmanlarınızın olacağını belirtmemiz gerekiyor. Yoğun baskı altındayken hem soğukkanlı kalmanız hem çalınan petrolü geri almanız oldukça güç bir görev olabilir. Bunu başarmak için mümkün olduğunca yola konsantre olmaya ve düşmanlarınızı alt etmenin yollarını bulmaya çalışacaksınız.