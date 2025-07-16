Firefox'tan Müjde: İnternetteki Oyun ve Uygulamalar Işık Hızında Çalışacak!

Yıllara meydan okuyan internet tarayıcılarından Mozilla Firefox cephesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Gelen son bilgilere göre tarayıcı, Google Chrome kullanıcılarının uzun süredir faydalandığı önemli bir özelliğe nihayet kavuşuyor.

Mozilla GFX ekibi tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Chrome 113 sürümüyle hayatımıza giren WebGPU desteği, çok yakında Firefox kullanıcılarının da beğenisine sunulacak. Detaylar haberde.

WebGPU Desteği 22 Temmuz'da Firefox'a Geliyor

WebGPU teknolojisi, kullanıcıların ve geliştiricilerin internet tarayıcılarını, kullandıkları bilgisayar ve telefonların grafik işlemcisiyle eşleştirmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, tarayıcı üzerinde geliştirdikleri veya açtıkları oyunlar ve karmaşık 3D uygulamalar gibi yoğun grafik birimi içeren sayfaları çok daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Bu faydalı özellik Google Chrome kullanıcılarına 2023 yılında yayınlanan Chrome 113 sürümü ile birlikte sunulmuştu. Bugüne kadar Firefox tarayıcısı kullananlar ise WebGPU desteğini tarayıcının orijinal sürümlerinde kullanamamıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre bu durum çok yakında değişecek.

Mozilla GFX ekibi, 22 Temmuz'da yayınlanacak Firefox 141 güncellemesi ile birlikte WebGPU desteğinin ilk kez kullanıcılarla buluşacağını duyurdu. İlk sürüm ile birlikte özelliğe şimdilik yalnızca Windows kullanıcıları ulaşabilecek. WebGPU desteğinin, Mac, Linux ve Android platformlarındaki Firefox tarayıcılarına ise önümüzdeki aylarda geleceği düşünülüyor.

Peki siz Firefox'un yeni WebGPU özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce popüler tarayıcıya başka hangi özellikler eklenmeli? Yorumlarda buluşalım...