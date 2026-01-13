Unihertz'den Efsane BlackBerry'leri Andıran Fiziksel Klavyeli Telefon Geliyor

Unihertz, fiziksel klavyeye sahip yeni akıllı telefon modeli Titan 2 Elite'yi duyurdu. Şirketin yeni modeli, dokunmatik ekranıyla modern bir akıllı telefonun tüm özelliklerine ve BlackBerry'leri andıran tasarımıyla fiziksel klavyenin tüm avantajlarına sahip.

Unihertz Titan 2 Elite Duyruldu

Akıllı telefonlar ve moda her ne kadar birbirine oldukça uzak iki endüstri gibi görünse de aslında oldukça benzerler. Özellikle de dönemlik trendler konusunda. Tıpkı moda endüstrisinde olduğu gibi akıllı telefon pazarında da dönem dönem trend olan tasarımlar ve konseptler bulunur.

Örneğin 2025'te kimsenin talep göstermediği ama trend bu olduğu için her yerde karşımıza çıkan ultra ince akıllı telefonlar gördük. Görünüşe göre 2026'nın trendi ise fiziksel klavyeye sahip telefonlar olacak. Bu doğrultuda size geçtiğimiz hafta tanıtılan Clicks Communicator''dan bahsetmiştik.

Şimdi ise Unihertz, Titan 2 Elite isimli bir modelle karşımıza çıktı. Belirtmekte fayda var ki bu Unihertz'in ilk fiziksel klavyeye sahip modeli değil. Örneğin size geçmişte Unihertz Titan 2'den bahsetmiştik. Ancak şirket Elite ile sadece belirli bir niş kitleye değil, herkese hitap eden bir marka olma yoluna girdi.

Unihertz Titan 2 Elite, önceki modellerin aksine oldukça kibar bir tasarım ile geliyor. Telefon, kabul edilebilir bir çerçeve kalınlığı bulunan kare diyebileceğimiz bir ekrana sahip. Onun altında ise QWERTY olarak bilinen ve BlackBerry modellerinden hatırlayacağınız bir klavye bulunuyor.

Sol üst köşesindeki delik içerisinde bir ön kamera bulunan ekran ise tıpkı herhangi bir akıllı telefon modeli gibi dokunmatik. Yani her şeyi klavye ile yapmak zorunda değilsiniz. Unihertz, Titan 2 Elite'yi henüz tam anlamıyla tanıtmadı. Bu nedenle tüm detaylara hakim değiliz.

Ancak duyuru posterinden de görebileceğiniz üzere telefon oldukça premium bir görüntüye sahip. Bu doğrultuda cihazın orta-üst segmente konumlandırılacak özelliklerle gelmesi olası. Ki en büyük rakibi olan Clicks Communicator bir amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkmıştı.

Ancak kesin bilgi için Unihertz'in ürünü tanıtmasını beklemekten başka çaremiz yok. Bununla birlikte fiziksel klavyeli akıllı telefonların başarılı olup olmayacağı ise merak konusu. İnsanlar uzun zamandır nostaljik hislerle bu tarz ürünlere kağıt üzerinde ilgi gösteriyor. İş telefonu satın almaya geldiğinde ise ne olacağı şimdilik belirsiz.