8.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

Xiaomi 17 serisine bir yeni model daha katılacağının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra yeni telefonla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi gün yüzüne çıkan Xiaomi 17 Max'in şimdi de batarya ve hızlı şarj özellikleri başta olmak üzere hakkında en çok merak edilen sorular yanıt buldu.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.8 ya da 6.9 inç boyutlarında

6.8 ya da 6.9 inç boyutlarında Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj hızı: 100W (kablolu) / 50W (kablosuz)

Ortaya çıkan bilgilere Xiaomi 17 Max, 8.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bununla birlikte cihaz, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Bu da telefonu oldukça uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca cihazı şarj etmek de çok fazla zaman almayacak.

Bu model, Pro modellerinden farklı olarak ikinci ekranla birlikte gelmeyecek. Tasarımı açısından Xiaomi 17 ile büyük benzerlik taşıyacak. Dolayısıyla daha sade bir görünüme sahip olacağı söylenebilir. Ekranı henüz net değil ancak 6.8 ya da 6.9 inç boyutlarında bir OLED ekranla beraber geleceği söyleniyor.

Cihaz, 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in Nisan 2026 tarihinde tanıtılacağı ileri sürüldü. Telefon, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak bir periskop telefoto kamera içerecek fakat bununla birlikte diğer kameraların da çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada geriye kalan pek çok özelliğini Xiaomi 17 Pro Max ile paylaşacağı da söylentiler arasında yer alıyor.