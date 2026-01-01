Bu Otoyol Elektrikli Araçları Kablosuz Olarak Şarj Edebilecek!

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kabusu olan menzil kaygısı ve şarj istasyonu arama sorunu çok yakında tarih olabilir. Teknolojinin sınırlarını zorlayan gelişmeler peş peşe gelirken, ABD'nin Florida eyaletinden heyecan verici bir haber geldi. Eyalet yönetimi elektrikli araçları kablosuz şarj edebilen otoyol projesi için çalışmalara başladı. İşte detaylar!

Otoyoldaki Araçlar Hareket Halindeyken Şarj Olacak

Florida'nın planladığı yeni yol Lake/Orange Otoyolu projesinin bir parçası olacak. Toplamda 7 kilometrelik projenin yaklaşık 1.2 kilometrelik bölümü kablosuz şarj teknolojisiyle donatılacak. Bu bölgeden geçen elektrikli araçlar yol üzerinde kablosuz olarak şarj olabilecek.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor Aslında mantık yeni nesil akıllı telefonlarda kullandığımız kablosuz şarj standlarıyla oldukça benzer. Yolun altına döşenen özel bobinler manyetik alan oluşturarak üzerinden geçen aracın altındaki alıcıya elektrik aktarabilecek. Yani siz yolculuk yaparken aracınızın bataryası yoldaki düzgün elektrik enerjisinden beslenebilecek.

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu proje 2029 yılında halka açık hale gelecek. İnşa sürecinin ardından yolun belirli bir süre boyunca özel donanımlı araçlar tarafından test amaçlı kullanılacağı da bildiriliyor.

Kablosuz Şarj Otoyolları Yaygınlaşıyor

Kablosuz otoyol teknolojisi sadece ABD ile sınırlı değil. Fransa geçtiğimiz ekim ayında Electreon ortaklığıyla kamyonları şarj edebilen bir otoyolu hayata geçirdi. Benzer şekilde Michigan eyaleti de Detroit'te halka açık bir test yolu kurarak bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak Florida'daki projeye de ilham olan Indiana'daki çalışma bu alandaki en çarpıcı örnek olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar, Purdue Üniversitesi ve Indiana Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında geliştirilen bir kablosuz şarj yolunda saatte yaklaşık 105 km hızla giden bir tırı kablosuz olarak 190 kilovat güç aktarmayı başardı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.