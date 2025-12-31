Ucuz Elektrikli Araç Tanıtıldı! Tek Şarjla 100 KM

KG Motors tarafından geliştirilen yeni uygun fiyatlı mini elektrikli araç Mibot'un tanıtımı gerçekleştirildi. İlk teslimatları gerçekleştirilen otomobil resmen yollara sürüldü. Şirketin ilk teslimatları Japonya'da başladı ve gelecek yılda küresel pazara da açılmayı planlıyor. Bu da bütçe dostu aracın yakında dünya genelinde görülmeye başlanacağı anlamına geliyor.

Mibot Özellikleri

Mibot oldukça küçük bir araç olacak şekilde geliştirildi. Sadece tek bir kişinin sürebildiği araç özellikle şehir içi kullanımlara uygun. İşe gidip gelmek de dahil olmak üzere pek çok amaçla kullanılabiliyor. Tek şarjla 100 kilometreye kadar gidebildiği için sadece kısa mesafe değil, uzun yolculuklarda da yardımcı oluyor.

Aracın tasarımı esasında Japonya'nın dar sokaklarına dayanıyor. Üretici KG Motors, uzun ve geniş arabaların bu dar sokaklarda boş yere yer kapladığını fark etti. Büyük bir çoğunlukla tek başına yolculuk eden insanları da göz önünde bulunduran şirket, dört kişilik büyük araba yerine daha küçük ve hafif bir araç geliştirmeyi tercih etti.

Hafif olduğu için az enerji harcayan Mibot'un parçaları az olduğu için bakımı da oldukça uygun maliyetli. En fazla 60 km/s hıza çıkabiliyor. 2.490 mm x 1.130 mm x 1.465 mm boyutlarındaki bu elektrikli araç gri, beyaz, mavi, yeşil ve sarı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Mibot Fiyatı

Mibot için 1 milyon yen (273 bin 960 TL) fiyat etiketi belirlendi. Peki, siz maksimum 45 kilogram yük kapasitesine sahip olan bu model ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz böyle bir araç almayı düşünür müsünüz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.