Türkçe Destekli Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu Geliyor [Video]

Football Manager 2024 oyununun yayıncısı SEGA, Football Club Champions isimli yeni futbol menajerlik oyununu duyurdu. Ücretsiz olarak sunulacak oyun hem konsol hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek.

Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu Football Club Champions Duyuruldu

SEGA, Football Club Champions'ın PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android ve iOS platformlarına geleceğini açıkladı. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Club Champions oynaması ücretsiz olarak sunulacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Bir futbol takımını yöneterek çeşitli başarılar elde etmeye çalışacağımız oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olacak. Oyunda Avrupa'nın en büyük liglerinden Japon liglerine kadar çok sayıda lig bulunacak. Ayrıca 10 binden fazla futbolcu yer alacak.

Football Club Champions Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows11

Windows11 İşlemci: Intel Core i3-7350K / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-7350K / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX750 / AMD Radeon RX 550

NVIDIA Geforce GTX750 / AMD Radeon RX 550 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Football Club Champions Önerilen Sistem Gereksinimleri