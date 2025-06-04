Türkçe Destekli Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu Geliyor [Video]
SEGA, Türkçe dil desteğine sahip ücretsiz futbol menajerlik oyunu geliştiriyor. İşte Football Club Champions'ın sistem gereksinimleri ve detayları!
Football Manager 2024 oyununun yayıncısı SEGA, Football Club Champions isimli yeni futbol menajerlik oyununu duyurdu. Ücretsiz olarak sunulacak oyun hem konsol hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek.
Ücretsiz Futbol Menajerlik Oyunu Football Club Champions Duyuruldu
SEGA, Football Club Champions'ın PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android ve iOS platformlarına geleceğini açıkladı. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Football Club Champions oynaması ücretsiz olarak sunulacak. Çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
Bir futbol takımını yöneterek çeşitli başarılar elde etmeye çalışacağımız oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olacak. Oyunda Avrupa'nın en büyük liglerinden Japon liglerine kadar çok sayıda lig bulunacak. Ayrıca 10 binden fazla futbolcu yer alacak.
Football Club Champions Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows11
- İşlemci: Intel Core i3-7350K / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX750 / AMD Radeon RX 550
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Football Club Champions Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows11
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 4100
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX1070 / AMD Radeon RX 5500XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan