En Çok Satılan Oyunlar Şaşırttı! 4 Günlük Oyun Zirvede

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. SteamDB'nin 27 Mayıs-3 Haziran 2025 dönemini kapsayan listede 30 Mayıs'ta satışa sunulan Elden Ring Nightreign dahil pek çok oyun bulunuyor. Listede ayrıca altı yıl önce çıkan Red Dead Redemption 2 de yer aldı.

Geçtiğimiz haftanın en çok satılan oyunları listesinin ilk sırasında Elden Ring Nightreign konumlandı. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle geldi.

En iyi hack and slash oyunları arasında yer alan Stellar Blade ikinci sırada konumlandı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyun 11 Haziran 2025 tarihinde PC için satışa sunulacak. Geçtiğimiz günlerde Stellar Blade'in demo sürümü de ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Üçüncü sırada Codemasters tarafından geliştirilen F1 25 yer aldı. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 30 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunuldu. Listede Helldivers 2, FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ve The Last of Us Part I dahil pek çok yapım bulunuyor.

Steam'de En Çok Satılan PC Oyunları (27 Mayıs-3 Haziran 2025)