Bu Fırsat Kaçmaz: Efsane Oyun İki Simit Parasına Düştü!

Ubisoft imzası taşıyan üçüncü şahıs aksiyon-dövüş oyunu For Honor, Steam’de yüzde 95 indirime girdi. Kampanya sayesinde oyunun fiyatı neredeyse iki simit parasına kadar düştü. For Honor’u kütüphanesine eklemek isteyen oyuncuların kontrol etmesinde fayda var. İşte Steam’de indirime giren For Honor’un güncel fiyatı...

For Honor Fiyatı Yüzde 95 Düştü

En iyi Orta Çağ oyunları arasında gösterilen For Honor, yüzde 95’lik indirimle 23,99 dolardan 1,19 dolara kadar düştü. Oyunun Gold Edition sürümü 47,99 dolardan 4,79 dolara, Ultimate Edition ise 71,99 dolardan 7,19 dolara satılıyor. Buna göre yapım, şimdiye kadarki en yüksek indirimlerinden biriyle karşımıza çıktı.

İndirimli For Honor fiyat listesi şu şekilde:

For Honor: 1,19 dolar (-95%)

1,19 dolar (-95%) For Honor - Gold: 4,79 dolar (-90%)

4,79 dolar (-90%) For Honor - Ultimate: 7,19 dolar (-90%)

Kampanya, 5 Ocak 2026'da sona erecek.

For Honor Nasıl Bir Oyun?

Kahraman odaklı bir dövüş oyunu olan For Honor, oyunculara ister tek başına ister arkadaşlarıyla birlikte oynama imkânı sunuyor. Oyuna Şövalye, Viking, Samuray, Wu Lin veya Outlander sınıflarından birini seçerek başlıyor ve savaşa dahil oluyorsunuz.

Ayrıca yapımda hikaye modu da yer alıyor. Yani illa ki çevrim içi şekilde oynamak zorunda değilsiniz. Bu sayede For Honor, oyuncuların büyük çoğunluğundan yüksek puanlar almayı başarıyor. Görünen o ki son indirim sayesinde oyuncu sayısı da daha artacak.

For Honor Sistem Gereksinimleri

Bileşen Minimum Sistem Gereksinimleri Önerilen Sistem Gereksinimleri İşletim Sistemi Windows 10 (yalnızca 64-bit) Windows 10 / Windows 11 (yalnızca 64-bit) İşlemci Intel Core i3-4150 veya AMD FX-4300 Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 950 / GTX 1050 (2 GB VRAM) AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX 460 (2 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1060 (en az 3 GB VRAM) AMD Radeon RX 580 (en az 4 GB VRAM) Depolama 90 GB kullanılabilir alan 90 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.