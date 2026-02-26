Ford’dan Avrupa’ya Mesaj: Türkiye Olmadan Bu Plan Yürümez!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli köklü otomobil üreticisi Ford, Avrupa Birliği tarafından alınan yeni karara sert bir çıkış yaptı. Marka yaptığı açıklamada alınan kararda Türkiye ve İngiltere'nin yer almaması sektör bazında büyük bir çöküşü beraberinde getirebilir ifadelerine yer verdi. Peki "Made in Europe" planlaması ile Avrupa Birliği neyi hedefliyor? Türkiye ve İngiltere'nin bu karardaki kilit rolü aslında ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford’dan Avrupa’ya Türkiye Mesajı: Made in Europe Planı Tartışma Yarattı!

Çokça tartışılan “Made in Europe” planı aslında Avrupa Birliği’nin özellikle elektrikli dönüşüm sürecinde üretim ve tedarik zincirini daha korumacı bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen yeni sanayi stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Temel amaç batarya üretiminden yarı iletkenlere yazılım altyapısından araç montajına kadar otomotiv değer zincirinin mümkün olduğunca AB sınırları içinde kalmasını sağlamak.

Son yıllarda Çin merkezli elektrikli araç üreticilerinin agresif büyümesi ve ABD’nin yerli üretimi teşvik eden destek paketleri, Avrupa’yı daha kapalı ve kendi kendine yetebilen bir üretim modeline yöneltti. “Made in Europe” yaklaşımı da aslında tam olarak bu noktada devreye giriyor. Avrupa Birliği stratejik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve istihdamı yine kendi ülkeleri içinde tutmayı ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Ancak planın en kritik tartışma noktası Avrupa Birliği üyesi olmayan ancak Avrupa otomotiv üretim zincirinin merkezinde yer alan ülkelerin konumu. İşte tam da burada aslında Türkiye ve İngiltere devreye giriyor. Ayrıca bu durum Ford'un yaptığı sert çıkışında sebebini ortaya koyuyor. Ford Motor Company Avrupa Sorumlusu Jim Baumbick, Türkiye ve İngiltere’nin plan dışında bırakılmasının Avrupa üretim kapasitesini zayıflatabileceğine dikkat çekiyor.

Zira her iki ülke de Avrupa otomotiv sanayisinin yalnızca pazar ayağında değil aynı anda üretim ayağında da kritik rol oynuyor. Türkiye özelinde bakıldığında tablo daha da netleşiyor. Ford Otosan, Koç Holding ortaklığıyla Kocaeli ve Yeniköy’de faaliyet gösteriyor ve Ford Transit, Ford Transit Custom ile Ford Courier gibi Avrupa’nın en çok tercih edilen hafif ticari araçlarını üretiyor. Bu araçların büyük bölümü Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu tarafından paylaşılan verilere göre de Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 70’i Avrupa Birliği’ne yapılıyor. Buna karşılık AB’nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 8’i Türkiye’ye gerçekleştiriliyor. Ayrıca Türkiye AB’nin dördüncü en büyük otomotiv pazarı konumunda bulunuyor. Bu tablo karşılıklı ve dengeli bir ticaret yapısına işaret ediyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği belirsizliği hala bozmadı.