Ford'un Sevilen Arabalarında Kritik Eşik Aşıldı! İndirim Olabilir

Ford, elektrikli modelleri Explorer ve Capri için yapılan teknik güncellemeleri duyurdu. Donanım tarafında yapılan iyileştirmelerle birlikte her iki arabanın da gerek batarya kapasitesi gerek menzil gerek diğer özelliklerinde önemli artışlar meydana geldi. Bu güncelleme, araçların kritik bir eşiği de geride bırakmasını sağladı.

Güncellenen Ford Explorer ve Capri Neler Sunuyor?

Ford, daha önceki modellerde kullanılan NMC bataryalar yerine LFP bataryalar tercih etti. Batarya kapasitesi 52 kWh yerine 58 kWh oldu. Batarya sağlığına herhangi bir zarar olmadan yüzde 100 seviyesine kadar şarj etmeyi mümkün kılan bu yeni bataryaların daha düşük üretim maliyeti avantajının satış fiyatına da "olumlu" bir yansıması bekleniyor.

Ford'un hem Explorer hem Capri modelinin motorları elden geçirildi. Motor gücü 187 beygir gücüne ulaştı. Ayrıca bu motorun artık 350 Nm tork ürettiğini belirtmek gerekiyor. Bu yenileme sayesinde 0-100 km/sa hıza 8,7 saniye yerine 8 saniyede ulaşmak mümkün hâle geldi.

Batarya kapasitesindeki artış ve motor tarafında yapılan iyileştirmeler, her iki modelin de menzilini önemli ölçüde artırdı. Ford Explorer Standard Range modelinin sunduğu menzil, WLTP standartlarına göre 378 kilometreden 444 kilometreye çıktı. Ford Capri Standard Range modelinin menzili ise 464 kilometreye ulaştı ki bu önceden 393 kilometre ile sınırlıydı.

Her iki model de artık sadece tek bir şarjla 400 kilometre sınırının üzerine çıkabiliyor. Bu da özellikle gün içinde araba kullanmaya çok fazla ihtiyacı olanlar açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ford henüz fiyat hakkında bilgi paylaşmasa da özellikle bataryadaki iyileştirme ile birlikte fiyat konusunda da önemli ölçüde indirim beklenebilir.