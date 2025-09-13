Focus Defteri Kapanıyor mu? Ford’un Yeni Planı Çok Şaşırtacak

Türkiye'de yıllardır en çok satılan otomobiller dendiğinde akla gelen ilk modellerden biri de Ford Focus oluyor. Türk kullanıcıları tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan Focus, uygun fiyatı ve rakiplerine nazaran sunduğu yol tutuşu sayesinde büyük takdir topladı. Ancak Ford Focus için artık yolun sonuna gelindi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford'un Yeni Planı Ortaya Çıktı: Focus, SUV Olarak Geri Geliyor!

Kompakt otomobil sınıfının en çok sevilen modellerinden biri olan Ford Focus, bu yıl itibarıyla Avrupa’da üretimden kalkıyor. Ancak markanın efsaneleşmiş ismi uzun süre rafa kaldırılmayacak gibi görünüyor. Autocar’ın aktardığı raporlara göre Ford, Focus’u yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez bir hatchback değil, tamamen SUV formunda yapacak.

Avrupa pazarında 25 yılı aşkın başarıya imza atan Focus’un üretimi kasım ayında sona erecek. Ford, Almanya’daki Saarlouis fabrikasını kapatma sürecine girerken yeni Focus SUV’nin İspanya’da bulunan Valencia tesisinde üretilmesi planlanıyor. Yıllık 300 bin adet kapasiteye sahip olan bu fabrika markanın Avrupa’daki en stratejik üretim merkezlerinden biri konumunda. Yeni modelin piyasaya çıkış tarihi ise 2027 olarak öngörülüyor.

Ford’un yeni SUV’si boyutlarıyla Kuga’ya yakın olacak ancak Kuga’nın yerine geçmeyecek. İki model aynı anda satışta olacak ve müşterilere hem hibrit hem de tam elektrikli seçenekler sunulacak. Henüz resmileşmemiş olsa da Focus SUV’nin kaputunun altında Kuga’dan tanıdığımız hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorların yer alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?