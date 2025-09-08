Togg Euro Ncap Kaza Testi Sonuçları Belli Oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, Avrupa yolculuğuna ilk olarak Almanya ile başlıyor. Bu kapsamda otomobilin Almanya lansmanı yapılırken bir yandan da Avrupa Birliği'nde zorunlu olarak kabul edilen kaza testini gerçekleştirdi. Peki Togg Euro Ncap kaza testinden kaç puan aldı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tam Puan! Togg Euro Ncap Testinden 5 Yıldız Aldı!

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Avrupa’nın en prestijli güvenlik testlerinden biri olan Euro NCAP’ten en yüksek dereceyi elde ederek güvenlik alanında önemli bir başarıya imza attı. Otomobil gazetecisi Halit Bolkan kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Togg’un Euro NCAP testinden 5 yıldız aldığını duyurdu.

Euro NCAP testleri, çarpışma dayanımı, yolcu güvenliği, çocuk yolcu koruması ve yaya güvenliği gibi birçok farklı kritere göre değerlendiriliyor. Togg’un 5 yıldızla ödüllendirilmesi hem sürücü hem de yolcular için üst düzey bir güvenlik sunduğunu gösteriyor. Bu sonuç aracın yalnızca Türkiye’de değil Avrupa pazarında da güvenle tercih edilebilecek bir model olduğunu kanıtlıyor.

Togg’un Avrupa’daki yolculuğu da hız kazanıyor. Şirket, kısa süre önce Almanya ofisini resmi olarak açarak Avrupa’daki faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. Bu gelişme Togg’un kıtanın en önemli otomotiv pazarlarından biri olan Almanya’da hem satış hem de marka bilinirliği açısından güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Bugünse T10X ve T10F'in Almanya lansmanı yapılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...