Ford Focus Sahiplerine Yangın Uyarısı! Türkiye’deki Araçlar Etkileniyor mu?

Focus sahiplerini ilgilendiren önemli bir geri çağırma başlatıldı. Bu kapsamda araçlarda yangın tehlikesi sebebiyle global bir çağrı başlatıldı. Peki hangi Ford ve Lincoln modelleri geri çağırma kapsamında? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford ve Lincoln Sahiplerine Acil Çağrı: Türkiye'deki Araçlar Etkileniyor Mu?

Son günlerde Ford ve Lincoln markalarını kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma kararı gündeme geldi. Motor bloğu ısıtıcısında tespit edilen bir sorun nedeniyle yangın riski oluşabileceği açıklanırken gelişme Ford Focus sahiplerinin de dikkatini çekti.

Açıklanan geri çağırma kararı ABD pazarıyla sınırlı olarak uygulanıyor. Sorunun kaynağı olan motor bloğu ısıtıcısı özellikle aşırı soğuk iklimlerde kullanılan ve prize takılarak çalışan bir donanım. Bu ekipman Türkiye’de satılan Ford Focus modellerinde standart ya da yaygın bir donanım olarak sunulmuyor.

Bu nedenle geri çağırma kapsamında yer alan 2013–2018 model yıllarına ait Ford Focus araçlar Türkiye’de satılmış olsalar dahi geri çağırma listesinde bulunmuyor. Ford Türkiye cephesinden de konuyla ilgili herhangi bir servis çağrısı ya da resmi uyarı paylaşılmış değil.

Yetkililere göre risk yalnızca motor bloğu ısıtıcısının aktif olarak prize takılı olduğu durumlarda ortaya çıkıyor. Türkiye’de bu sistemin yaygın olarak kullanılmaması yerli kullanıcılar açısından ek bir risk oluşmadığını gösteriyor. Ayrıca geri çağırma araçların sürüş güvenliğiyle ilgili genel bir arızaya işaret etmiyor.

Özetle, ABD'deki geri çağırma kararı Türkiye pazarını kapsamıyor ve Türkiye'de satılan Ford Focus modelleri için şu aşamada herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor.