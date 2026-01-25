Sonunda: Tesla Yıllar Sonra Başardı!

Bundan tam 9 yıl önce Elon Musk, Tesla'nın Full Self Driving yani otonom sürüş sisteminin hiçbir insan müdahalesi olmadan Amerika Birleşik Devletleri'ni bir ucundan bir ucuna gidebileceğini iddia etmişti. Arada geçen senelerin ardından bu sözünü tutmayı başardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Hiçbir İnsan Müdahalesi Olmadan ABD'yi Geçmeyi Başardı!

Yaklaşık dokuz yıl önce verilen bir söz otomotiv dünyasında uzun bir süre alay konusu oldu. Elon Musk bir Tesla’nın Los Angeles’tan New York’a hiçbir insan müdahalesi olmadan gideceğini söylemişti ancak bu iddia yıllarca gerçeğe dönüşmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise çılgın bir mühendis ekibi standart donanımlı bir Tesla Model S kullanarak Los Angeles’tan New York’a uzanan yaklaşık 3 bin 80 millik (yaklaşık 4 bin 960 km) rotayı tamamen sıfır sürücü müdahalesiyle tamamladı.

Yolculuk boyunca direksiyon, gaz ve fren dahil hiçbir aşamada insan kontrolüne ihtiyaç duyulmadı. Araç, Tesla’nın Full Self Driving yani otonom sürüş özelliği ile baştan sona kendi kendine ilerledi. Yolculuk (sadece aktif sürüş saatleri bazında) toplamda 58 saat 22 dakika sürdü.

Ortalama hız nispeten düşük kalsa da bunun temel nedeni şarj molaları ve zorlu hava koşulları oldu. Yolculuk sırasında kar fırtınaları, karlı zeminler ve sert hava şartlarıyla karşılaşılmasına rağmen FSD sistemi devreden çıkmadan rotayı tamamlamayı başardı.

Tüm sürüş boyunca yaşanan tek “kesinti” ise sistem kaynaklı değil direksiyona yanlışlıkla dokunulmasından kaynaklandı. Araçta HW4 donanımı ve güncel FSD yazılımı kullanıldı. Şarj süreleri yolculuğun önemli bir bölümünü oluştursa da sürüş esnasında rota takibi, şerit kontrolü, hız ayarlaması ve trafik yönetimi tamamen yazılım tarafından gerçekleştirildi.

Bahsi geçen rekor sürüş Tesla'nın FSD sistemini tamamen güvenli olduğunu kanıtlamıyor elbette. Ancak toplamda 5 bin kilometrelik bir yolun insan müdahalesi olmadan tamamlanması, Tesla'nın teknolojisinin ne kadar ileride olduğunun da bir göstergesi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...