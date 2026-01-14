Şimdiye Kadarki En İlginç Araba Satışta! Üç Aracı Birleştiriyor

Her insanın zevkleri farklı. Bu nedenle kimi Mustang kimi Corvette kimi Cobra istiyor. Peki, ya üçünü bir araya getiren bir araba olsaydı? Jerry Anolik tarafından baştan aşağı elden geçirilen bu araba, esasında bir Ford Thunderbird olsa da üç aracın temel tasarım unsurlarının kullanılmasıyla tek bir arabaya dönüştürüldü.

Ford Thunderbird Moon Rocket Satılıyor

Dünya genelinde satışa sunulan şimdiye kadarki en ilginç otomobillerden biri olmaya aday 1955 model Ford Thunderbird'in Moon Rocket sürümü, Bring a Trailer'da 36 bin dolara (1 milyon 554 bin 490 TL) açık artırmaya çıkarıldı. Tekliflere üç gün daha açık olacak bu arabanın orijinal hâli yaklaşık 70 yıl önce üretildi.

Bu araba, Jerry Anolik tarafından satın alındıktan sadece iki yıl sonra Ocak 1957'de Oakland Roadster Show'da bir ödül kazandı. Ne var ki ödülü kazanmasından kısa bir süre sonra kaza yapıldı. Bu nedenle ön tarafta özel çalışmalar gerçekleştirildi. 1954 ile 1959 yılları arasında üç kez yeniden ele geçirildiği belirtilen araba, Eylül 1960'da çıkan bir yangın atlattı.

Başına gelmeyen bir şey kalmamış araba, 2010 yılına kadar saklandı. Daha sonra parçaları tekrar bir araya getirildi ve daha sonra yeni sahibi tarafından yıllarca devam eden yenileme sürecinden geçti. Bu araçta 5,4 litre Cadillac V8 motor, LaSalle marka 3 vitesli manuel şanzıman ve C1 Corvette'ten alınan vites kolu ile geliyor.

Arka tarafta eski Chevrolet kamyonun parçaları kullanılan otomobilin stop lambası, 1956 model Buick'ten alınırken yan taraftaki gösteriş amaçlı konulan egzozlar ise eski model bir Ford kullanılarak üretildi. Aracın parlaması için tam 31 kat boya uygulanan otomobile genel olarak bakıldığında titiz bir çalışma yürütüldüğünü söylemek mümkün.