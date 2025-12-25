Çayınız Bitmeden Şarj Olan Araba Tanıtıldı! Tek Şarjla 730 KM

Volkswagen, Çin pazarına özel yeni elektrikli otomobili ID.UNYX 08'i tanıttı. Alman otomobil devi ile Çinli şirket XPeng'in iş birliği kapsamında tasarlanan araba, markanın elektrikli modellerinin arasında en üst segmentte yer alıyor. Tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan model ile büyük bir pazar payı elde edilmesi hedefleniyor.

Volkswagen ID.UNYX 08 Özellikleri

Mevcut elektrikli otomobillerin çoğunda 400 voltluk sistem kullanılsa da Volkswagen ID.UNYX 08, çoğu modelden farklı olarak 800 voltluk sistemle birlikte geliyor. Bu sistem, aracın çok kısa bir sürede şarj olmasına olanak tanıyor. Öyle ki bu teknoloji sayesinde otomobilin başında saatlerce beklemek zorunda kalmadan yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 20 dakikada çıkılabiliyor.

Bu, uzun yolculuk yaparken eğer bir çay veya kahve içip dinlemek isterseniz siz kalkana kadar aracın çoktan şarj olacağı anlamına geliyor. Araç, 82 kWh ve 95 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği ile geliyor. Kullanım şeklinize göre size 630 ila 730 kilometre bir menzil sunuyor. Yeni otomobil eğer daha çok şehir içinde kullanıldığında haftalarca şarj ihtiyacı duyulmaması mümkün. Hatta şehirler arası yolculuk yapılırken rotanızı bunları düşünmeden çok daha rahat bir şekilde planlayabiliyorsunuz.

Yaklaşık 310 beygirlik motoru, aracın çok güçlü bir performans sergilemesine olanak tanıyor. Sadece 5 metre uzunluğa sahip olan otomobilin Avrupa pazarına da uygun olduğu görülüyor. Bilmeyenler için Avrupa'nın büyük bir kısmında 5 metreden uzun araçlara kısıtlama getirilmesi tartışılıyor. Volkswagen, aracı tam da bu sınırda tutarak elektrikli otomobili Avrupa pazarına getirmeye yönelik bir açık kapı bırakıyor.

Bu arada aracın tasarımının diğer Volkswagen modellerine göre biraz alışagelmişin dışında olduğunu belirtmek gerekiyor. Yeni model her ne kadar geniş bir SUV olsa da oldukça sportif görünüyor. Ayrıca içe gömülü kapı kolları ve jantlar hem şık bir görünüm sağlıyor hem aracın daha sessiz bir sürüş sunmasına olanak tanıyor.