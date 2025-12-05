Formula 1 2025'in Son Yarışı Ne Zaman? F1 Abu Dabi GP Nasıl İzlenir?

2025 Formula 1 sezonunda nefesler tutuldu. 24 yarışlık uzun maratonun finali her yıl olduğu gibi yine Abu Dabi’de koşulacak. Yas Marina Circuit’te düzenlenecek yarış hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasının kaderini belirleyecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1’de Büyük Final! 2025 Abu Dabi GP Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Katar GP’de McLaren’ın strateji hatası sonrası dengeler yeniden değişmiş ve Verstappen farkı 12 puana kadar indirmişti. Norris hâlâ lider olsa da aradaki farkın bu kadar yakın olması sezon finalini dramatik bir hale getiriyor. Norris kazanırsa şampiyonluğu garantiliyor; Verstappen veya Piastri’nin şampiyon olabilmesi için ise rakiplerinin daha geride bitirmesi gerekiyor.

Takımlar tarafında da mücadele kızışmış durumda. Mercedes 459 puanla ikinci sırada yer alırken Red Bull 426 puanla peşinde. Ferrari üçüncülük için atağa kalkmak isteyebilir ancak farkı kapatması kolay görünmüyor. Yani hem bireysel hem takım mücadelesi, sezonun bu son yarışına taşınmış durumda.

Finale ev sahipliği yapan Yas Marina pistine gelirsek 5 bin 281 metrelik modern yapısıyla pilotlara hem uzun düzlükler hem de teknik virajlar sunuyor. Formula 1 tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği gece yarışı atmosferi, sezonun son sayfasını bir kez daha görsel bir şölenle kapatacak.

Formula 1 Abu Dabi GP Hafta Sonu Programı

5 Aralık Cuma

1. Antrenman: 12:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4 (Koşuldu)

2. Antrenman: 16:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4 (Koşuldu)

6 Aralık Cumartesi

3. Antrenman: 13:30 – F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama Turları: 17:00 – F1 TV / beIN SPORTS 4

7 Aralık Pazar