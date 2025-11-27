Formula 1 Türkiye'ye Geliyor Mu? Heyecanlandıran Gelişme!

Formula 1 takvimi için 2026 yılı yaklaşırken Madrid GP’si etrafında yaşanan son gelişmeler motor sporları dünyasını hareketlendirdi. Zira yaşanan aksilikler yarışın iptal edilmesini gündeme getirirken bir yandan da yedek yarış olarak Türkiye GP'sinin yapılması ihtimalini güçlendiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Madrid GP'si İptal Mi Olacak?

2026 Eylül ayında koşulması planlanan Madrid GP için hazırlanan Madring pistinin inşaatında beklenen ilerleme bir türlü sağlanamıyor. IFEMA fuar alanı ve Barajas Havalimanı çevresinde konumlanan bölgede yapılan incelemeler, çalışmalarda neredeyse durma noktasına gelindiğini ortaya koyuyor.

Şantiye ekipmanlarının büyük kısmının park halinde olduğu, pist sınırlarının yalnızca geçici bariyerlerle çevrelendiği, asfaltlamaya hazırlık yapılan alanlarda ise henüz herhangi bir işlem yapılmadığı belirtiliyor. Daha da çarpıcı olan, pit kompleksinin bulunacağı geniş alanın hâlâ boş durması.

Garajların, kokpitlerin ve yarış kontrol birimlerinin yer alacağı dev yapının temelinin dahi atılmamış olması, projeyi teknik olarak büyük bir baskı altına sokuyor. Takvime göre pistin 2026 yazında hazır olması gerekiyordu. Ancak bu gecikme, yalnızca motor sporları açısından değil; İspanya’da yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi açıdan da önem taşıyor.

Madrid’deki belirsizlik büyüdükçe Formula 1 yönetiminin bir “yedek pist” dosyası hazırladığı iddiaları da güçleniyor. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Türkiye, Imola ile birlikte en güçlü alternatifler arasında gösteriliyor. İstanbul Park’ın FIA standartlarına hâlâ uygun durumda olması ve minimal modifikasyonla yarışa hazır hale gelebilmesi, Türkiye’yi cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil, ancak Madrid’deki gecikme sürerse Formula 1’in 2026 sezonunda takvim istikrarını korumak için hızlı bir karar alması bekleniyor. Bu da Türkiye için yeni bir geri dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...