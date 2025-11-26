Masadan Bir Bir Eksiliyorlar: İkonik BMW Modeli İçin Yolun Sonu!

Otomobil dünyasının en ikonik roadster modellerinden biri olan BMW Z4, artık tarihin tozlu raflarına doğru yol alıyor. Alman üretici üstü açık sürüş keyfinin sembolü haline gelen bu modelin üretimini sonlandırmaya hazırlanırken hayranlara özel bir veda niteliğinde “Final Edition” sürümünü duyurdu. Koleksiyon değeri taşıyacak bu özel Z4 performans detayları ve yüksek fiyat etiketini bir araya getirerek yolculuğuna unutulmaz bir kapanış yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

BMW Z4 İçin Veda Zili Çaldı: Final Edition Resmen Tanıtıldı!

BMW, Z4 Final Edition için adeta seçkin bir donanım paketi hazırlamış. Yeni opsiyonel özellikler, malzeme kalitesi ve performans ayarları standart M40i’nin üzerine inşa edilirken alıcıların yapması gereken tek tercih şanzıman seçimi.

Marka, 8 ileri Steptronic otomatik veya meraklılarının yüzünü güldüren 6 ileri manuel şanzıman seçeneği sunuyor. Elbette bu özel modelde manuel şanzıman seçeneği büyük fark yaratıyor. Bu tercih yapıldığında araç arka amortisörler, direksiyon tepkileri ve çekiş kontrol sistemi için optimize edilmiş özel yazılımların bulunduğu performans paketiyle birlikte geliyor.

Kaputun altında ise yıllardır Z4 karakterini oluşturan 3.0 litrelik sıralı altı silindirli turbo motor görev yapıyor. Tam 382 beygir güç üreten bu ünite Final Edition’ın son kez sahneye güçlü bir şekilde veda etmesini sağlıyor.

BMW Z4 Final Edition yalnızca Şubat ve Nisan 2026 tarihleri arasında sınırlı sayıda üretilecek. Fiyat etiketi ise şanzıman seçeneği fark etmeksizin 78 bin 675 dolar olarak açıklanmış durumda. Bu rakam standart Z4 M40i’den yaklaşık 9 bin dolar daha pahalı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...