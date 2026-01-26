Türkiye'de büyük bir fan kitlesi olan Formula 1 geçtiğimiz yıllarda iki farklı sezonda yer aldı. Ancak bu sevenleri tatmin etmedi zira Türkiye'nin sabit olarak takvime eklenmesi bekleniyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren TOSFED ile alakalı olarak Fatih Altaylı önemli açıklamalarda bulundu. Peki Formula 1 Türkiye'ye geliyor mu? İşte detaylar...

Formula 1 Türkiye'ye Geliyor Mu? 2027 Gündemde!

Fatih Altaylı tarafından paylaşılan YouTube videosunda yer alan Formula 1 konusu önemli gelişmeleri barındırıyor. Zira Altaylı video içerisinde Türkiye ve Formula 1 sürecini anlatırken bir yandan da TOSFED'in konuyla ilgili çalışmalarına değindi.

Bu kapsamda Altaylı Formula 1'in kesin olarak Türkiye'ye geleceğini belirtirken "Türkiye Cumhuriyeti isterse Formula 1 Türkiye'ye gelir. Bu kapsamda TOSFED önemli girişimlerde bulunurken bizde elimizden geleni yaptık" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere Altaylı 2022-2023 sezonunda FIA'nın belirlediği 31 kişilik komisyonda "yarış sorumlusu" olarak görev yapmıştır. Ayrıca Türkiye Grand Prix yarışlarında da yarış hakemi olarak görevini sürdürmüştür.

Bunun yanında Altaylı 2027 yılını takip eden süreçte +5 yıl olmak üzere düzenli olarak Türkiye'nin takvimde yer alabileceğini de bildirdi.

Peki sizce Türkiye'ye Formula 1 kalıcı olarak dönüş yapabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...