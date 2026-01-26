Model S Batarya Değişimi Cep Yakıyor: 2 Katı Fiyat!

Elektrikli otomobiller hayatımızın her noktasında yaygınlaşmaya başlarken araçların batarya değişim ücretleri de gündem olmaya devam ediyor. Zira açıklanan ücretler otomobillerin neredeyse ikinci el değeri kadar yüksek çıkıyor. Bu noktada en fazla dikkat çeken model ise Tesla Model S oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

13 Yaşındaki Tesla'nın Batarya Değişim Ücreti Şok Etti!

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan bir Tesla Model S sahibi aracının batarya sorununu çözmek adına yetkili Tesla servisine gitti. Batarya değişimi yaparak aracın sorunlarını çözmek isteyen kullanıcı konuyla ilgili bir fiyat teklifi aldı. Ancak aldığı teklif sonrasında şoka uğradı.

Araçta bulunan 60 kWh kapasiteli bataryanın ya aynı kapasitede yenilenmesi ya da daha büyük 90 kWh’lik bir paketle değiştirilmesi talep edildi. Fakat her iki seçenek de beklenenden çok daha yüksek maliyetlerle sonuçlandı.

Yetkili servisin verdiği teklif listesinde 60 kWh batarya değişimi yaklaşık 13 bin 800 dolar olarak belirlendi. Aracın servis formuna bakıldığında bahsi geçen ücretin çok küçük bir kısmının işçilik kalanının ise batarya maliyeti olduğu belirlendi.

90 kWh batarya takılması halinde ise fiyat 18 bin dolara yükseliyor. Aracın ABD içerisindeki ikinci el değerinin 10 bin ile 15 bin dolar arasında değiştiği hesaba katıldığında yeni bir Model S satın almanın mevcut Model S'in bataryasının değişiminden daha mantıklı olduğu ortaya çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...