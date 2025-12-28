Otomobil Tasarımları Tamamen Değişiyor: 1 Ocak İtibariyle...

Otomotiv dünyasında son yılların en popüler tasarım trendlerinden biri olan "elektronik gizli kapı kolları" (flush door handles), güvenlik endişeleri nedeniyle büyük bir değişime uğramak üzere. Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin 2027'den itibaren kritik bir yasağı devreye sokuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin'den Otomobil Dünyasını Değiştirecek Karar: Gizli Kapı Kolları Tarih Oluyor!

Özellikle elektrikli otomobillerle hayatımıza giren ve aerodinamik verimliliği artırmak için kaporta içine gizlenen kapı kolları, şık görünümleriyle dikkat çekiyordu. Ancak kaza anlarında yarattıkları güvenlik zafiyetleri, otoriteleri harekete geçirdi.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayınlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ülkede üretilen veya satılan tüm binek otomobillerde kurallar değişiyor. Yeni regülasyon şunu şart koşuyor: Kapı kolları ne kadar teknolojik olursa olsun, acil durumlarda dışarıdan müdahale edilebilmesi için mutlaka mekanik bir çalışma prensibine sahip olmak zorunda.

Yani araçta elektrik kesilse bile kapı kolu fiziksel olarak kavranıp kapıyı açabilmeli. Bu kararın arkasında son yıllarda artan "kilitli kalma" vakaları yatıyor. Tamamen elektronik motorlarla dışarı çıkan kapı kollarının yasaklanması ilgili rapora göre şu senaryolarda ciddi riskler oluşturuyor:

Kaza Sonrası Elektriksel Güç Kaybı: Şiddetli çarpışmalarda aracın elektrik sistemi devre dışı kaldığında, elektronik kollar dışarı çıkmıyor. Bu durum, ilk yardım ekiplerinin veya çevredeki vatandaşların yanan veya suya gömülen araçtaki yolculara ulaşmasını imkansız hale getiriyor.

Şiddetli çarpışmalarda aracın elektrik sistemi devre dışı kaldığında, elektronik kollar dışarı çıkmıyor. Bu durum, ilk yardım ekiplerinin veya çevredeki vatandaşların yanan veya suya gömülen araçtaki yolculara ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Donma Problemleri: Kış aylarında gövde içine gizlenen kolların buzlanarak açılmaması, kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bir diğer sorundu.

Kış aylarında gövde içine gizlenen kolların buzlanarak açılmaması, kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bir diğer sorundu. Güvenlik Zafiyeti: Kurtarma ekiplerinin kapıyı açmak için camı kırmak veya kapıyı kesmek zorunda kalması, hayati önem taşıyan "altın saat" içinde saniyelerin kaybedilmesine neden oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...