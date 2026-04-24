Çıktığı Gün Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Açıklandı

ID@Xbox etkinliği gerçekleştirildi. Birçok oyunun çıkış tarihinin duyurulduğu etkinlikte ayrıca Microsoft'un platformuna geldiği ilk günden itibaren Game Pass'teki yerini alacak oyunlar da netlik kazandı. Birçoğunun Gmae Pass'e ekleneceği tarih açık şekilde ifade edilirken bazıları içinse sadece döneme işaret edildi.

Game Pass'e Çıktığı Gün Eklenecek Oyunlar Neler?

Albion Online: Şu an Game Pass üzerinden oynanabiliyor.

Şu an Game Pass üzerinden oynanabiliyor. Vampire Crawlers The Turbo Wildcard: Şu an Game Pass'te mevcut.

Şu an Game Pass'te mevcut. Inkonbini One Store Many Stories: 30 Nisan 2026

30 Nisan 2026 Echo Generation 2: 27 Mayıs 2026

27 Mayıs 2026 Crashout Crew: 28 Mayıs 2026

28 Mayıs 2026 RV There Yet?: Mayıs 2026

Mayıs 2026 Vapor World Over The Mind: Haziran 2026

Haziran 2026 Mistfall Hunter: Temmuz 2026

Temmuz 2026 Speedrunners 2 King of Speed: Temmuz 2026

Temmuz 2026 Deep Dish Dungeon: Sonbahar 2026

Sonbahar 2026 Aphelion: 2026

2026 Escape Academy 2 Back 2 School: 2026

2026 Beastro: Yakında

Yakında Screenbound: Yakında

Yakında Starseeker Astroneer Expeditions: Yakında

Yakında Tears of Metal: Yakında

Yakında There Are No Ghosts at the Grand: Yakında

Yakında Lofsöng: Yakında

Yakında Golf With Your Friends 2: 2026 sonbaharı

2026 sonbaharı Kalanoro: 2026 yazı

Albion Online Nasıl Bir Oyun?

Albion Online, oyunculara büyük özgürlük sunan bir MMORPG. Dilediğiniz eşyayı giyip anında rol değiştirebiliyorsunuz. Tabii, şimdiye kadar bu türde gördüğümüz pek çok oyundan daha zorlu oynanışı bulunuyro. Öyle ki bir yerde öldüğünüzde tüm eşyalarınızı kaybediyorsunuz. İlginizi çektiyse şu anda Game Pass üzerinden erişilebilir durumda olduğunu belirtelim.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard Nasıl Bir Oyun?

Kart oyunları arasında konumlanan Vampire Crawlers sana sıra tabanlı, reflekslerin geri planda kaldığı, hangi kartı ne zaman atarsanız daha büyük bir etki yaratabileceğinizin üzerine kurulu bir yapım. Her tur size gelen kartları mana sırasına göre dizip oynuyorsunuz. Attığın her kart, bir sonrakini güçlendiriyor. Doğru sırayı kurarsanı küçük bir hamle bile giderek büyüyüp size ciddi avantaj sağlayabiliyor. An itibarıyla Game Pass abonelerinin erişimine açık.

Inkonbini: One Store Many Stories Nasıl Bir Oyun?

Inkonbini: One Store Many Stories'ta bir markette çalışıyorsunuz. Görevleriniz arasında raf dizme, ürün yerleştirme, sipariş alma gibi basit işler bulunuyor. Oyunun oldukça sakin temposu bulunuyor. Kendini de epey tekrar ediyor ancak bunun bilinçli olarak yapılan bir hamle olduğunu belirtmek gerekiyor.

RV There Yet Nasıl Bir Oyun?

RV There Yet, ekip iş birliğine dayalı bir hayatta kalma oyunu. Bir karavanla zorlu bir bölgeden geçmeye çalışıyorsunuz ama yol sürekli olarak bozuluyor, engeller çıkıyor. Bunları aşmak için sadece direksiyona değil, diğer ekipmanlara da güvenmeniz gerekiyor. 4 oyuncuya kadar destekleyen yapımda herkesin bir rolü bulunuyor. Sesli sohbet desteği sunduğu için ekip arkadaşlarını uyarmak da mümkün.

Echo Generation 2 Nasıl Bir Oyun?

Echo Generation 2, sıra tabanlı savaş ve kart oyunlarını birleştiren bir yapım olarak öne çıkıyor. Bir ekiple ilerliyorsunuz. Savaşlar ise tur bazlı oluyor. Herkes sırayla hamle yapıyor ama klasik saldırı sistemi söz konusu değil. Her karakterin kendi kart destesinden hamleler yapıyorsunuz. Bu da her tur için farklı strateji geliştirmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Crashout Crew Nasıl Bir Oyun?

Crashout Crew kaotik bir oynanış sunan co-op oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda forklift sürüyorsunuz ama dümdüz şekilde gitmiyorsunuz. Drift, çarpışma ve benzeri mekaniklerle aracı kontrol etmek zor bir hâl alıyor. Oyun, dört oyuncuya kadar destekliyor ve herkes farklı bir görev üstleniyor.

Vapor World: Over The Mind Nasıl Bir Oyun?

Vapor World, tamamen elle çizilmiş bir dünya sunuyor. Oyunda uzmanlaşmak biraz zaman ve sabır gerektiriyor. Soulslike türünü 2 boyutlu bir dünyaya taşıyan yapımda savaşlar oldukça hızlı gerçekleşiyor. Böylece oyunu oynayanlar da doğrudan Vapor World: Over The Mind'in sunduğu dünyaya sürüklenerek sıkılmaya neredeyse hiç fırsat bulamıyor.

Mistfall Hunter Nasıl Bir Oyun?

Extraction oyunları arasında konumlanan Mistfall Hunter, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Oyunda sabit bir döngü bulunuyor. Haritaya giriyor, ganimeti topluyor ve ölmeden çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli kombolar yaparak düşmanları hızlıca etkisiz hâle getirmenize de imkân sağlıyor.

Speedrunners 2: King of Speed Nasıl Bir Oyun?

SpeedRunners 2: King of Speed, çok hızlı tempolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Herkes aynı haritada koşuyor ve ilk sıraya geçmeye çalışıyor. Birinci olmak için sürekli hareket hâlinde olmayı unutmamak gerekiyor. Yeri geldiğinde zıplama, kayma, tırmana ve benzeri yöntemlere başvurmak gerekebiliyor. Bu da oynanışı epey zenginleştiriyor.

Deep Dish Dungeon Nasıl Bir Oyun?

Deep Dish Dungeon, keşif yapabileceğiniz, kaynak toplayabileceğiniz, yavaş bir temposu olan bir yapım. Hata yapmamak için çok dikkatli ilerlemeniz gerekiyor. Her detayı araştırmalı, bölgenin yapısını çözmelisiniz. Bu arada oyunda topladığınız kaynakları daha sonra kampa dönüp alet üretmek için de kullanabiliyorsunuz.

Aphelion Nasıl Bir Oyun?

Aphelion, hikâye odaklı bir bilim kurgu oyunu. Oyunda aksiyondan ziyade keşif daha çok ön planda. İki astronot, Persephone isimli donmuş ve tehlikeli gezegende birbirini bulmaya çalışıyor. Her karakterin farklı yetenekleri mevcut. Biri kaynakları toplayıp ipuçlarını analiz etmekte iyiyken diğeri ise fiziksel güç gerektiren durumlarda daha avantajlı konumda.

Editörün Yorumu

Game Pass'e çok yakın bir zamanda ekleneceği duyurulan bu yapımlar, tür açısından epey geniş bir yelpaze sunacak gibi görünüyor. Tek bir abonelik hizmeti ile hepsine birden erişebilecek olmamız da bana göre ciddi bir avantaj olacak. Listedeki birkaç oyunu beğendiyseniz ve hâlihazırda bir Game Pass aboneliğiniz de varsa Game Pass'e ekleneceği günü beklemenizi tavsiye ederim.