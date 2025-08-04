Formula 1 Türkiye'ye Geri Dönüyor: İstanbul Park Revizyon Projesi Netleşti!

Formula 1 Türkiye için büyük bir önem arz ediyor. Hem maddi hem de manevi bakımdan önemi olan bu dev organizasyon geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yapıldı. Ancak yarış takvimlerinde İstanbul Park kesin bir yer edinemedi. Konuyla ilgili olarak TOSFED tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’nin Formula 1 Hayali Resmiyet Kazanıyor: İstanbul Park için Dev Projeler Yolda!

Türkiye’nin Formula 1’e dönüşüyle ilgili son günlerde sıkça konuşulan iddialara TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan resmi açıklama geldi. Üçlertoprağı, yarışların ülkemize dönmesi için görüşmelerin sürdüğünü doğrularken sosyal medyada dolaşan “5 yıllık, 60 milyon Euro’luk teklif” iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Gazeteci Pedro Fermin Flores’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen ve Türkiye’nin Madrid’in yerine geçmek için 5 sezonluk yıllık 60 milyon Euro’luk bir teklif sunduğunu iddia eden haberler, motor sporları tutkunlarında heyecan yaratmıştı. Ancak TOSFED Başkanı bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üçlertoprağı, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada “Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ancak telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Süreç olumlu tamamlanırsa, bunu ilk bizden duyacaksınız” dedi.

Formula 1 görüşmelerini daha anlamlı kılan en önemli gelişme ise İstanbul Park pistinin artık resmi olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun kontrolüne geçmesi oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle pistin tüm yönetimi federasyona devredildi. Başkan Üçlertoprağı bu devri Formula 1 adına bir dönüm noktası olarak nitelendirirken pistin yıllardır atıl kalmasının ardından nasıl bir dönüşüm geçireceğini de açıkladı.

Bu kapsamda,

Modernizasyon: Piste kapsamlı bir tadilat ve altyapı yenilemesi uygulanacak.

Piste kapsamlı bir tadilat ve altyapı yenilemesi uygulanacak. Sürekli Aktif Tesis: Pist yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışlara, antrenmanlara ve otomotiv etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Pist yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışlara, antrenmanlara ve otomotiv etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Yeni Karting Pisti: Tesise uluslararası standartlarda bir karting pisti kazandırılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...