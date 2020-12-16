Fortnite’a Among Us Benzeri Mod Geldi!

Epic Games, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyunu Fortnite’a Amogn Us benzeri mod ekledi. The Spy Within (İçimizdeki Casus) olarak isimlendirilen yeni oyun modu, Among Us oyun deneyimi yaşatıyor. Peki, Fortnite İçimizdeki Casus modu nasıl oynanır? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Fortnite Among Us Benzeri Mod Nasıl Oynanır?

İçimizdeki Casus olarak adlandırılan yeni oyun modu, son dönemin en popüler video oyunu olan Among Us’a benzerliği ile dikkat çekiyor. Fortnite’ın yeni oyun modunda oyuncular yalnızca hangi takımda olduğunu görebiliyor. Maç esnasında diğer oyuncuların rolleri gizli tutuluyor. Casus rolündeki iki oyuncu, açığa çıkmadan ajan rolündeki sekiz oyuncuyu elemeye çalışıyor.

Casus rolündeki iki oyuncunun bunu diğer oyuncuların görevleri tamamlamadan önce yapması gerekiyor. Dolayısıyla hızlı olmak, bu modda oldukça büyük bir öneme sahip. Ajan rolündeki sekiz oyuncu ise bu süre zarfında casusların kim olduğunu bulması gerekiyor. Bunu yapmak için ajanların birlikte çalışması lazım. Ajanlar maçı kazanmak için görevleri tamamlayarak altın para toplamalıdır.

Bu oyunun zorluk seviyesini arttıran en önemli kısım ise oyuncuların toplantıda olmadıkları süre boyunca sesli olarak iletişim kuramamasıdır. Oyuncular bir karakter gördüklerinde ya da bir oyuncudan şüphelendikleri takdirde toplantı başlatabilir. Toplantı esnasında sesli olarak iletişim kurabilir ve şüphelendikleri oyunculardan bahsedebilir. Oyuncular, Oylama başlatarak şüphelendikleri oyuncuyu oy birliği ile eleyebilir. Bu sebepten ötürü casusların son derece dikkatli olması gerekiyor çünkü şüpheleri üzerlerine çektikleri takdirde avlanabilirler.

İçimizdeki Casus modunda görevleri tamamlayarak bazı oyun içi kozmetik ürünlerine sahip olabilirsiniz. Epic Games tarafından söz konusu mod ile ilgili yapılan açıklamada, “Ajan! Birkaç önemli adaya casuslar sızdı. İzlerini sürüp köklerini kazıman gerek. Aman dikkatli ol, gittiğin her noktada çok az bilgiye sahip olacaksın. Casusların kim olduğunu bilmiyoruz; bu yüzden kimseye güvenmemende fayda var. Tabii biz sana güvenebiliriz, değil mi?” ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler battle royale oyunu Fortnite’a gelen yeni oyun modu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Spy Within (İçimizdeki Casus) olarak isimlendirilen mod ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.