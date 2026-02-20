Fortnite'a Dünyanın En Popüler Dizisinden Karakterler Geliyor

Fortnite, önemli bir iş birliğinin altına daha imza atıyor. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones ile yapılan yeni bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Bu iş birliğinin meyvelerini yakında vermresi bekleniyor. Şimdiye kadar The Simpsons, Back to the Future ve daha pek çok popüler yapımdan karakterler eklenmişti. 8 sezon süren bu diziden de önemli karakterler gelmesi bekleniyor.

Fortnite'a Game of Thrones Karakterleri Eklenecek?

Sızıntılarda Game of Thrones iş birliği kapsamında Fortnite'a hangi karakterlerin ekleneceği net bir şekilde belirtilmedi ancak oyuna genellikle en popüler karakterlerin eklendiğini göz önünde bulunduracak olursak Jon Snow (Kit Harington), Arya Stark (Maisie Williams), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ve Tyrion Lannister'ı (Peter Dinklage) görmemiz çok yüksek bir ihtimal.

Targaryen demek, ejderha demek. O yüzden ayrıyeten ejderhaların da iş birliği kapsamına alınması, oyuna farklı bir boyut kazandırabilir. Bu arada diziyi daha önce hiç izlemeyenler için kısa bir özet geçmekte de fayda var. Bu dizi, HBO tarafından yayınlanan fantastik diziler arasında yer alıyor. Temelde Demir Taht'ın sahibi olarak kalmak için yaşanan savaşları ele alıyor.

Daha önce Targaryen olarak bahsettiğimiz kişi, ejderha soyundan geliyor. Daenerys'in ataları bir dönem boyunca hüküm sürmüş olsa da daha sonra krallıkları yıkılma eşiğine geldi ve zaman içinde paramparça oldu. Uzun yılların ardından tekrardan güç kazanan Daenerys, "Khaleesi" olarak kendine ait olanı geri almak üzere harekete geçiyor. Öte yandan kuzeyden gelen bir tehdit de var: Gece Kralı ki onunla Fortnite'da oynama imkânımızın olması epey ilginç olurdu.

Fortnite İçin Daha Pek Çok İş Birliği Üzerinde Duruluyor

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre Fortnite için daha pek çok iş birliği üzerinde çalışılıyor. Stefan ve Damon kardeşleri merkezine alan The Vampire Diaries, Minecraft, Kingdom Hearts ve daha pek çok önemli yapımın da Fortnite evrenine dahil edileceği söyleniyor. Yine de konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bunların şimdilik bir söylentiden fazlası olarak görülmemesi gerektiğini belirtelim.