Amazon, Çok Eğlenceli Üç Oyunu Bedava Dağıtıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, Prime aboneleri için ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Luna hizmetini kullanan herkese bedava oyun dağıtan şirket, bu hafta üç adet eğlenceli oyunu kullanıcılarının beğenisine sundu. Sunulan oyunlar arasında sizi ekrana kilitleyecek oldukça etkili yapımlar bulunuyor.

Amazon, Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Amazon, Ambition: A Minuet in Power, Captain Blood ve Meganoid oyunlarını ücretsiz olarak sunmaya başladı. Hâlihazırda bir Prime aboneliğine sahip olan her oyuncu, her üç oyuna da Amazon Luna'nın web sitesi üzerinden erişim sağlayabilir. Web sitesine girdikten sonra oyunu talep etme seçeneğine basarak sayfasına gidebilir, "Oyunu al" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Fırsat, Ambition: A Minuet in Power için 25 Mart 2026, Captain Blood için 19 Mayıs 2026, Meganoid için 20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar oyunların kodunu alıp kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacaklar ve şu an oynamak istemeseniz dahi ileride dilediğiniz zaman yükleyip oynayabileceksiniz.

Ambition: A Minuet in Power Nasıl Bir Oyun?

Bu oyun, 18. yüzyıl Fransası'nda geçiyor. Birçok entrika ile dolu olan bu oyunda Versay Sarayı'nın hem ihtişamlı hem tehlikeli dünyasını keşfederken dönemin görkemli havasına yakından bakış atma imkânı elde ediyorsunuz. Partilere katılarak dönemin seçkin isimleriyle tanışıyor, onların sırlarını öğreniyor ve bu bilgileri kendi çıkarlarınız için kullanıyorsunuz.

Oyunun temelinde sadece güç ve para elde etme gibi amaçlar bulunmuyor. Oldukça değişken yapısı var. İttifaklar, stratejik kararlar ve duygusal bağlar da oyunda epey önemli bir rol oynuyor. Hem gerçek aşkı bulmaya hem de dönemin şartlarının yol açtığı tehlikelerden kaçınmaya çalışıyorsunuz. Her seçiminiz tarihte hangi tarafta kalacağınızı doğrudan etkiliyor.

Ambition: A Minuet in Power Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

İşlemci: AMD 64 / Intel 64

RAM: 256 MB

Ekran Kartı: DirectX 10 / OpenGL 3.2 ile uyumlu ekran kartı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Captain Blood Nasıl Bir Oyun?

Korsan temalı oyunları arasında yer alan Captain Blood, 17. yüzyıl İspanyol'unda geçen bir aksiyon oyunu. Altın ve şöhret peşinde koşan bir korsanı yönetiyoruz. Top fırlatma, tabancalı çatışmalar, kılıçlı savaşlar ve daha pek çok detaya sahip olan oyunda düşmanlarınızı alt etmek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Düşman gemilerini paramparça ederken altın toplayarak sonraki savaşlarda daha etkili hâle gelebiliyorsunuz.

Captain Blood Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4440 CPU / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 550

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Meganoid Nasıl Bir Oyun?

Meganoid, platform oyunları arasında yer alıyor. Oyun, rastgele oluşturulup sürekli değişen labirentlerden oluşanq bir uzay gemisinin koridorlarında geçer. Ölümcül tuzaklar, peşinizdeki güvenlik droneları ve keşfedilmeyi bekleyen gizli sırlarla dolu odalarda ilerleyerek nihai hedefinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli ekipmanları da dahil ederek güçlü bir plan yaparsanız oldukça basit bir şekilde oyunun tamamlayabiliyorsunuz.

Meganoid Minimum Sistem Gereksinimleri