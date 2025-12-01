Sevilen Call of Duty Mekaniğinin Benzeri Fortnite'a Geliyor

Call of Duty: Warzone oynarken herhangi bir şekilde ölen oyuncular, bildiğiniz gibi Gulag tarafında aktarılıyor. Küçük haritalarda yapılan karşılaşmaların sonucunda kazanan taraf, ana haritaya geri dönüş imkanı buluyor. Bu mekanik, öldükten sonra lobiye dönen oyuncuların arasında bir hayli sevilmişti. Görünüşe göre popüler olan bu mekaniğin bir benzeri Fortnite oyuncuları ile buluşturulacak.

Fortnite Oyunculara Farklı Bir İkinci Şans Mekaniği Sunmaya Hazırlanıyor

Fortnite sızıntıları ile itibar kazanmış olan ShiinaBR tarafından yapılan paylaşıma bakılırsa, Battle Royale oyunu için Restarter Island'ın planları yapılıyor. İşleyiş ise daha erişilebilir olacak. Öyle ki taş-kağıt-makas, zaman içerisinde sunulacak şok dalgası yayan el bombaları ile rakipleri platformlardan düşürme veya klasik kuralların uygulandığı mini oyunlar oyuncuları bekleyecek. Galip gelen ise adaya geri dönme hakkını elde etmiş olacak.

FORTNITE GULAG SYSTEM COMING SOON



- Called "Restarter Island"

- Includes Rock, Paper, Scissors

- Classic rules, best of 3

- Shockwave Grenades granted over time, used to knock opponents off their platforms



(via @l3stei) pic.twitter.com/1oEgYmWwVp — Shiina (@ShiinaBR) November 29, 2025

Söz konusu yenilik, oyuncuların kafalarını karıştırmadı değil. Bildiğiniz gibi sekizinci sezon ile Reboot Van sistemi devreye sokulmuştu. Küçük ekipler ile yapılan karşılaşmalarda karşımıza çıkıyor olup, Reboot Card'ları ile ölen takım arkadaşınızı geri getirmek mümkün oluyor. Oyuncuların kafasındaki soru ise Restarter Island'ın gereğinin ne olduğu. Görünüşe göre Warzone oyunundaki Gulag ve kredi ile dirilme mekaniğini Restarter Island ile dengeleyecek.

Şimdilik bu yeni mekaniğin Battle Royale oyununa ne zaman ekleneceği bilinmiyor olup, ShiinaBR, l3stei ve HYPEX gibi kaynakların tahminine göre yakın bir zamanda gündeme gelecek. Bizler de gelişmeleri yakından takip edecek ve en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz.

Peki siz bu Restarter Island hakkında ne düşünüyorsunuz? Reboot Van var iken gerekli miydi? Yoksa diğer oyuncular gibi Fortnite'ın başka oyunların sevilen yönlerinin harmanı haline geldiğini mi düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle ve diğer takipçilerimiz ile paylaşmayı ihmal etmeyin.