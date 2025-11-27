Quentin Tarantino'nun Ünlü Filmi Fortnite'a Geliyor

Fortnite, çıkış gününden bu yana pek çok ünlü dizi, film ve oyun markası ile dikkat çeken iş birliklerine imza atmıştı. Bu sayede farklı evrenler birleşmiş ve sevilen karakterler ve araçlar Battle Royale oyununa gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geleceğe Dönüş iş birliğinin ardından, resmi açıklama ile sinemalara hiçbir zaman gelmeyen Kill Bill bölümü The Lost Chapter: Yuki's Revenge gündeme geldi.

Fortnite Evrenine Kill Bill de Geliyor

Bu ayın başlarında yaşanan sızıntılar ile söz konusu iş birliğinin varlığı ortaya çıkmış ve Kill Bill'in görünümünün Bölüm 7 ile oyunculara sunulacağını öğrenmiştik. Resmi sayfa üzerinden yapılan açıklama ile Epic Games ve Quentin Tarantino bir araya geldi ve ünlü yönetmenin hayalindeki Yuki's Revenge bölümünü yaratabilmek için kolları sıvadılar.

Beyaz perdeye taşınamayan bölüm için yazılan hikaye, Fortnite karakterlerinin kullanılması ile Unreal Engine kullanılarak gerçeğe dönüştürüldü. Bu bağlamda The Lost Chapter: Yuki's Revenge ile orijinal filmin yıldızı Uma Thurman da geri dönüş yapacak.

30 Kasım 2025 Pazar günü TSİ 22:00 başlayacak olan Bölüm 7 ile oyuncular ile buluşturulacak olan Kill Bill bölümü Keşfet bölümünün en tepesinde belirecek. Ayrıca Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve Kanada genelindeki seçili sinema salonlarındaki özel Kill Bill: The Whole Bloody Affair gösteriminin bir parçası olarak Yuki's Revenge de 5 Aralık 2025 tarihinde izlenebilecek.

Ayrıca 20 - 29 Kasım 2025 tarihleri arasında Birleşik Devletler genelinde filmin biletini alan oyunculara da oyundaki Gogo Yubari kıyafetinin kilidini açma olanağı da sunulacak. Diğer bir deyişle, bu hafta Kill Bill ve Quentin Tarantino hayranı Fortnite oyuncuları için harika bir hafta olacak. Peki siz bu iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kill Bill hoşunuza gitmiş miydi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.