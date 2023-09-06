One Piece Netflix'te Rekor Kırdı: 1 Numaralı Dizi Hâline Geldi!

Kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaşan One Piece dizisi Netflix isimli dijital yayın platformunda rekor kırdı. Çok büyük bir başarının altına imza atan dizi, böylece bir numaralı dizi hâline geldi. Bu, yeni sezonun gelme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

One Piece Dizisi Netflix'te Büyük Başarı Elde Etti

Geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden yayımlanan One Piece isimli live action dizisi yeni bir rekor kırdı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, yalnızca birkaç gün içerisinde dünya genelinde 84 ülkede bir numaralı dizi hâline geldi.

One Piece, elde edilen bu rekor sayesinde Stranger Things ve Wednesday dizilerini geride bırakmayı başardı. Söz konusu diziler, yayımlandıkları ilk hafta sonunda 83 ülkede bir numarada konumlanmıştı.

One Piece Oyuncuları ve Karakterleri

Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy)

Mackenyu (Roronoa Zoro)

Emily Rudd (Nami)

Jacob Gibson (Usopp)

Taz Skylar (Sanji)

McKinley Belcher III (Arlong)

Jandre le Roux (Kuroobi)

Milton Schorr (Don Krieg)

En iyi animeler arasında yer alan One Piece'in live action uyarlamasında Luffy'i Iñaki Godoy, Roronoa Zoro'yu Mackenyu, Nami'yi ise Emily Rudd canlandıracak. Oyuncular arasında ayrıca Taz Skylar, Jacob Gibson ve Jandre le Roux dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

One Piece Konusu

One Piece, gizemli hazineyi bulmaya çalışan Luffy ve ekibinin maceralarını konu alıyor. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Live action dizisi One Piece hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.