Fortnite Unreal Engine 5'e Geçiş Yapabilir

Fortnite Unreal Engine 5 motoruna geçiş yapacakmış gibi görünüyor. Henüz resmi bir durum söz konusu olmasa da, önemli bir kaynaktan gelen iddia buna işaret ediyor. Detaylar haberimizde.

Epic Games tarafından Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilmiş olan ücretsiz Battle Royale oyunu Fortnite, 21 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştı. Kısa süre içerisinde bugünkü popülaritesine ulaşan oyun, büyük başarılara imza atmış ve Amerika menşeli yayıncı için tam bir para basma makinesi haline gelmişti.

Bölümler ve buna bağlı olarak sezonlar halinde yeni içeriklerin yayınlanmış olduğu Fortnite, yeni içeriklerin yanı sıra, yapılan özel anlaşmalar ile belli başlı oyunlardaki simgesel karakterleri de oyuncular ile buluşturulmaya devam ediliyor.

Yeni içeriklerin yanı sıra, Fortnite için görsel anlamda yenilikler de yapılmıştı. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl içerisinde yayınlanan güncelleme ile oyuna Işın İzleme ve DLSS desteği getirilmişti. Bu sayede, daha gerçekçi yansıma, gölgelendirme ve aydınlatma gibi faktörlerin oyun üzerindeki etkisi artmıştı. Mesela oyunda yer alan gölgeler ile karakterinizin arasında mesafe açıldıkça dinamik bir şekilde boyutlandırma yapılıyordu.

Son olarak 8 Haziran 2021 Salı günü başlamış olan ikinci bölüm yedinci sezon ile görsel anlamda epey geliştirilen oyunda, Quality Presets ayarının seçilmesi durumunda fırtınanın, bulutların, duman ve su efektlerinin yanı sıra, canlı renklerin, Lens Flare efektinin ve gölgelendirme kalitesinin üst seviyelere taşındığına şahit olmuştuk. Ancak Fortnite görünüşe göre sıradaki sezon ile de görsel anlamda köklü bir değişiklik yaşayacak.

Geçmişte oyun ile ilgili olarak sızdırdığı bilgiler ile yüksek itibar kazanmış olan HYPEX, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ikinci bölüm sekizinci sezon ile Unreal Engine 5 motoruna geçişin yapılacağını öne sürdü. Şimdilik bu geçişin etkilerinin ne olacağına dair net bir detay paylaşılmış değil, ama ışıklandırma ve detaylar dahil olmak üzere görsel anlamda büyük gelişim ve arttırılmış kare hızı söz konusu diyebiliriz.

Fortnite will move to Unreal Engine 5 starting next season, not very big news for some people but I'm sure there are people out there who care.



Also creative map makers should start learning UE5 in their free time and prepare for when Modding comes out, you still have time..