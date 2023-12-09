Fortnite Yeni Aktif Oyuncu Rekorunu Kırdı!

Epic Games'in oyun sektöründeki en büyük başarısı Fortnite, tüm modlarında 7 milyondan fazla oyuncunun katılımıyla bir kez daha en yüksek canlı oyuncu sayısında yeni bir rekor kırdı. Oyun sadece Lego Fortnite modunda 2,2 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Bu etkileyici dönüm noktası, özel bir etkinlik gününde 11,6 milyondan fazla oyuncuya ulaşan eşi benzeri görülmemiş katılım hariç tutulduğunda, Mart 2023'te sayıların halka açık olarak raporlanmaya başlamasından bu yana en yüksek oyuncu zirvesine işaret ediyor.

Elbette bu yeni rekorun da bir nedeni var. Geçtiğimiz günlerde Fortnite evrenine eklenen Lego Fortnite ve Rocket Racing gibi yeni oyun modları sayesinde Fortnite oynamayan oyuncular bile bu yeni modları denemek için oyuna katıldılar.

Fortnite'ın Aktif Oyuncu Sayısı 7 Milyonu Aştı

Lego Fortnite, malzeme toplama, inşa etme ve canavar savaşlarının benzersiz karışımıyla oyuncuların hayal gücünün sınırlarını zorlamasına olanak tanıyan bir hayatta kalma sandbox oyunudur. Rocket Racing ise popüler Rocket League benzeri bir yarış oyunu ve oyuncuların araç kozmetikleriyle birlikte çapraz oyun desteğiyle yüksek hızlı aksiyonun tadını çıkarmasına olanak tanıyor.

Fortnite, 2017'deki lansmanından bu yana gerçek anlamda tek bir oyundan fazlası hâline geldi ve kültürel bir fenomen konumunda. Anlık 7 milyon oyuncunun 2.2 milyonu Lego Fortnite oynarken, 2.9 milyon Battle Royale modlarını oynuyor.

Peki siz Fortnite'ın yeni oyun modlarını deneyimlediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.