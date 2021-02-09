Forza Horizon 4 Steam Versiyonu Geliyor

Steam kullanıcısı olup da Forza Horizon serisinin son oyununu henüz oynamamışsanız, işte size büyük fırsat. Sonunda Forza Horizon 4 Steam yolcusu oldu. Peki verilen tarih ne? Detaylar haberimizde.

Yarış oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Forza Horizon serisinin ilki 2012 yılında Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Adını veren festivalin etrafında dönen oyunun büyük ilgi çekmesi ve incelemelerden de oldukça yüksek puanlar alması, haliyle devam oyunları için de kapıyı aralamıştı. Geliştiriciliği Playground Games tarafından yapılan serinin şimdilik son oyunu olan Forza Horizon 4, 2018 yılının Eylül ayı içerisinde PC (Microsoft Store) ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Bizleri Büyük Britanya topraklarına götüren Forza Horizon 4, oynanış olarak seride ilk kez haftalık olarak gerçekleşen mevsim geçişlerini sunan oyun olma özelliğin taşıyor. Oynanışa bir nebze de olsa etkisi olan dört mevsimi de görebilmenin dışında, yedi yüzden fazla lisanslı araba, paylaşımlı dünya sayesinde yetmiş ikiye kadar oyuncu desteği, Horizon Promo ve hızlı seyahat imkanı sunan yeni eşyalar, arabalar ve oynanış takviyeleri (perk’ler) açabileceğiniz oyun içi evler alabilmeyi de mümkün kılıyor. Ayrıca Forza Horizon 3 oyunundaki çark çevirerek arabalardan oyun içi kredilere kadar çeşitli ödüller kazanabildiğiniz sistem ve oyun içi mağaza olan Forzathon da yine Forza Horizon 4 oyununda bulunanlar oluyor.

Bunların dışında, çıkışı sonrasında oldukça uzun bir süre desteklenen yarış oyunu için Forza Horizon 4 Car Pass, VIP Üyeliği, Formula Drift Araç Paketi, Best of Bond Araç Paketi ve Servet Adası ile LEGO Speed Champions ve Battle Royale türündeki Eleyici olmak üzere sürüsüne bereket eklenti ve mod yayınlanmıştı. Önümüzdeki zaman zarfında Hot Wheels Legends adı altında yeni bir araç paketi daha oyuncuların beğenisine sunulacak.

Forza Horizon 4 Steam Versiyonu Ne Zaman Geliyor?

Çıkışının üzerinden geçen yaklaşık iki buçuk yılın ardından, popüler yarış oyunu sonunda Steam’in yolunu tuttu. Microsoft ve Playground Games tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, herhangi bir erteleme durumu olmaması halinde, Forza Horizon 4 9 Mart 2021 tarihinde mağaza üzerinden yayınlanacak. Çapraz platform desteğine de sahip olacak ve bu sayede, Xbox konsolları ve Windows 10 PC kullanıcısı arkadaşlarınız ile bir arada oynayabileceksiniz. Eğer dilerseniz, Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Henüz bir fiyatlandırma yapılmış değil ama istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

Duyuruya istinaden yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.