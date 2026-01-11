Daha Bir Yıl Olmadı! Forza Horizon 5'in Satış Rakamları Dudak Uçuklattı

2021'de çıkan popüler araba yarışı oyunu Forza Horizon 5, ilk olarak Xbox konsollar ve Windows için piyasaya sürüldü. Bunun hemen ardından kısa süre içerisinde en popüler oyunlar arasına girdi. Aradan geçen birkaç sene sonra, Nisan 2025'te ise PS 5 için sunuldu. Son satış rakamları ise oyunun dikkat çeken bir performans sergilediğini gösteriyor.

Forza Horizon 5'in PlayStation 5 İçin Satış Rakamları Netleşti

Oyun sektörüne ilişkin veriler paylaşmasıla tanınan Alinea Analytics’in Pazar Analizi Başkanı Rhys Elliott’a göre Forza Horizon 5’in PlayStation 5 sürümü şu ana kadar 5 milyon satış barajını aştı. En iyi yarış oyunları arasında gösterilen yapım, Sony imzalı konsolda piyasaya sürülmesinin ardından henüz bir yıl bile geçmeden yaklaşık 300 milyon dolar gelir elde etti.

Aynı kaynak, daha önce Forza Horizon 5’in Temmuz 2025'te en çok satan PS 5 oyunu olduğunu açıklamıştı. Öte yandan serinin yeni oyunu Forza Horizon 6 için geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Playground Games tarafından geliştirilen yapımın önce Windows ve Xbox Series X/S platformlarında, daha sonra ise PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ancak yeni oyun için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Forza Horizon 5’in PS 5'te kısa sürede elde ettiği yüksek gelir geliştirici ekibi motive ediyor. Bu da şirketin elinden geldiğince hızlı davranması için önemli bir sebep.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.