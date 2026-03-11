Forza Horizon 6 Açık Dünyası Dolu Dolu Olacak! İşte Yeni Detaylar

Forza Horizon serisi, uzun yıllardan sonra altıncı oyun ile geri dönüş yapacak. Mayıs ayı içerisinde PC ve Xbox Series için erişime açılması beklenen Forza Horizon 6, ilk günden Game Pass aboneleriyle de buluşacak. Buluşma zamanı yaklaşır iken, oyunun açık dünyasına ilişkin daha fazla detay da ortaya çıktı.

Forza Horizon 6, Uçsuz Bucaksız Bir Açık Dünya ile Gelecek

IGN First kapsamında paylaşılan on altı buçuk dakikalık yeni oynanış videosunda, bizi Japonya haritasında ne gibi etkinliklerin beklediğine dair ilk detaylar ekranımıza getirildi. Mesela bunlardan ikisi, Time Attack (Zamana Karşı) ve Drag Race (Kısa Mesafeli Kalkış Karışı) gibi yarış türleri olacak. Doğrudan açık dünya haritasına entegre edilmiş olup, ulaşabilmek için menüler arasında kaybolma durumu yaşanmayacak. Harita üzerinden kolayca erişim sağlayabileceğiz.

Horizon Festival etkinlikleri de aşama kaydetme konusunda epey etkin bir rol oynayacakmış. Yarışları tamamladıkça, yeni içeriklerin kilidinin açılması ile daha kapsamlı etkinliklere erişebilmemiz mümkün olacak. Bu noktada, Wristband sisteminin kiritik rol oynayacağı da söyleniyor.

Yarışlarda elde ettiğimiz başarılar, bilekliğimizde üst seviyelere ulaşabilmeyi mümkün olacak. Haliyle de zorluk açısından daha sıkı etkinliklere katılabileceğiz. Yani bizi hissedilir bir şekilde aşama kaydettiğimiz bir kariyer modunun bekleyeceği her halinden belli oluyor.

Elbette oyunda aşama kaydetmek için bir yarıştan diğerine koşmak durumunda olmayacağız. Bizi keşfedilmeye değer ölçüde devasa bir harita bekleyecek. Etkinliklere ve farklı aktivitelere katılmanın yanı sıra, serbest dolaşım yaparak önemli noktaları keşfedebileceğiz. Bunlar da bize çeşitli ödüller kazandıracak. Yani bizi hem özgürce dolaşabileceğimiz ve hem de rekabete girebileceğimiz devasa çapta bir Forza Horizon 6 bekliyor diyebiliriz.