Forza Horizon 6 ile Japonya Seyahati Sizi Bekliyor: Ülkemiz de Kampanyaya Dahil!

2019 yılından bu yana yeni bir Forza Horizon oyunu görmenin heyecanı ile Japonya macerası için bekleyiş sürer iken, Horizon Passport Sweepstakes ile Forza Horizon 6 temalı Japonya seyahati oyuncuları bekliyor. Yani bir nevi gerçekten de oyunda olduğu gibi Asya ülkesine turist olarak gidebilmek mümkün olacak.

Forza Horizon 6 Öncesi Bir Japonya Seyahati Oyuncuları Bekliyor

Güney Kore asıllı Amerikalı oyuncu Sung Kang (Hızlı ve Öfkeli) ile yapılan iş birliği neticesinde hayata geçirilen iş birliği ile yürütülen yeni kampanya, 23 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Resmi başvuru formuna buradan ulaşabilir ve şansınızı deneyebilirsiniz.

Katılım koşullarında yirmi bir yaş ve üstü olmak şart koşulmuş iken, Forza Horizon 6 oyununu istek listesinde bulundurmak yeterli olacak. Satın alım yapmanıza gerek yok. Ayrıca kampanyaya dahil olan ülkeler arasında Türkiye'miz de var. Yani şansınızı denemeniz için hiçbir engel yok.

Horizon Passport Sweepstakes, epey dolu dolu bir deneyim sunacak. Öyle ki, Japon otomobil kültüründen ilham alan özel etkinlikler kazananları bekleyecek. Gece vakti JDM araç sürüşü, yanlama simgeleri ustalık dersi katılımı ve Liberty Walk dolaylarında araç düzenlemesi ve logo tasarımı, otomobil müzesi ve özel perakende turu, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift filminin çekildiği mekanları ziyaret ve sürüş deneyimi, Sung Kang ile bir araya gelme ve daha pek çok olanak sunulacak.

Bunların yanı sıra, Sumo karşılaşması ve Güney Kore asıllı Amerikalı oyuncunun yeni Drifter filmi için özel ön gösterim de seyahate dahil olacak. Yani Forza Horizon 6 temalı Japonya seyahati, kazananlar için unutulmaz bir deneyim olacak diyebiliriz.