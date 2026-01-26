Forza Horizon 6 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Tokyo Game Show 2025 etkinliğinde duyurulan Forza Horizon 6 için merakla bekleyiş sürüyor. Daha önce yapımla ilgili bir tanıtım fragmanı paylaşılmış bu video ile birlikte heyecan artmıştı. Şimdi ise oyunla ilgili yeni bilgiler geldi. Öyle ki Forza Horizon 6 minimum sistem gereksinimleri açıklandı.

Forza Horizon 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 22H2 (version 19045) veya üzeri

Windows 10 22H2 (version 19045) veya üzeri İşlemci: Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600

Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 veya AMD RX 6500 XT veya Intel Arc A380 / Arc B390

Nvidia GTX 1650 veya AMD RX 6500 XT veya Intel Arc A380 / Arc B390 RAM: 16 GB

16 GB DirectX Sürümü: DirectX 12

DirectX 12 Ek Notlar: SSD gerekli

Oyunun Steam'deki ön sipariş sayfası güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte minimum sistem gereksinimleri eklendi. Tabloya baktığımızda işletim sistemi için en az Windows 10 22H2 sürümünün gerektiğini görüyoruz. İşlemci tarafında ise Intel i5-8400 veya AMD Ryzen 5 1600 isteniyor.

Ekran kartı içinse Nvidia GTX 1650 veya AMD RX 6500 XT veya Intel Arc A380 / Arc B390 kabul görüyor. Ayrıca en az 16 GB RAM ve DirectX 12 sürümü de lazım. Öte taraftan Forza Horizon 6 tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Forza Horizon 6 Çıkış Tarihi

Forza Horizon 6'nın 19 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fakat oyunun daha fazla içerik sunup daha yüksek fiyata sahip Premium sürümünü satın alanlar, 15 Mayıs'ta oynamaya başlayabilecek.

Forza Horizon 6 Fiyatı

Forza Horizon 6 ön sipariş fiyatı 48,99 dolar. Deluxe ve Premium Edition ise sırasıyla 69,99 dolar ve 83,99 dolar.

Forza Horizon 6: 48,99 dolar

48,99 dolar Forza Horizon 6 Deluxe Edition: 69,99 dolar

69,99 dolar Forza Horizon 6 Premium Edition: 83,99 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi yarış oyunları arasında yer alacak Forza Horizon 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.