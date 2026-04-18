14 Gün Pil Ömürlü Akıllı Bileklik Tanıtıldı! Kalp Sağlığı Takibi Var

Huawei, yeni bir akıllı bileklik tanıttı. Gerek sağlık gerek ekran gerek pil ömrü konusunda önemli avantajlarla birlikte ön plana Qingyun HA5B0 isimli bu cihazın hedef kitlesi ise şimdiye kadar görülen pek çok modelden farklı. Günlük kullanım için akıllı bileklik tercih edenlere değil, iş hayatında kullanılabilecek gelişmiş bir çözüm arayanlara hitap ediyor.

Huawei Qingyun HA5B0'ın Özellikleri Neler?

Kalınlık: 8,99 mm

Ekran: 1,62 inç AMOLED

Maksimum Parlaklık: 1500 nit

Yenileme Hızı: 60Hz

Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya karşı dayanıklılık

Sağlık Özellikleri: Kalp sağlığı takibi, uyku analizi, stres seviyesi izleme

Spor Modu: 100'den fazla

Pil Ömrü: 14 güne kadar

Bağlantı: Bluetooth 6.0

Uyumluluk: Android ve iOS

Huawei Qingyun HA5B0'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei tarafından kurumsal müşterilere sunulan yeni akıllı bileklik, 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu, çok yoğun olmayan kullanımlarda ayda sadece iki kez şarj etmenin mümkün olduğu anlamına geliyor. Özellikle cihazını sık sık şarj etme alışkanlığı olmayan kişiler için ideal bir seviyede olduğu söylenebilir. Bu arada geçen ayın sonlarına doğru tanıtılan Huawei Band 11'in de 14 güne kadar pil ömrü sunan bir model olarak öne çıktığını belirtelim.

Huawei Qingyun HA5B0'ın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz, kalp sağlığı için nabız verilerine dayalı olarak ritim bozukluğu ve benzeri durumlarda erken uyarı verebiliyor. Öte yandan kapsamlı bir uyku analizi yapabiliyor ve uyku apnesi gibi bir sorun olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olmak üzere takip yapabiliyor. Diğer yandan cihaz, gün boyu stres seviyesi takibi gibi özellikler de içeriyor. Ayrıca hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için de 100'ü aşkın spor modunu destekliyor.

Huawei Qingyun HA5B0'ın Ekran Özellikleri Neler?

8,99 mm kalınlığa sahip olan akıllı bileklik, 1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekranla birlikte gelen cihaz, 1.500 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran boyutu yazıları görmeyi kolaylaştırırken AMOLED ekran ise canlı görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Yüksek parlaklık değeri, gün ışığı altında ekranı net şekilde görmenizi sağlarken pek çok akıllı bilekliğe göre oldukça yüksek olan yenileme hızı ise geçiş ve benzeri animasyonların akıcı olmasını mümkün kılıyor.

Huawei Qingyun HA5B0'ın Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Qingyun HA5B0'ın fiyatı net şekilde belirtilmedi. Bunun sebebi, akıllı bilekliğin doğrudan çeşitli mağazalar üzerinde kullanıcılara satılan bir model olmaması. Şirket, fiyatı sipariş miktarına ve özelleştirmelere bağlı olarak belirleyecek. Yani bu ürün özelinde sabit bir fiyattan söz etmek mümkün değil.

Huawei Qingyun HA5B0 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Qingyun HA5B0 şu an sadece Çin pazarına özel bir model gibi görünüyor. Tamamen bu ülkeye göre şekillendirilen akıllı bileklik olduğu için en azından yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Günlük kullanım için akıllı bileklik arayışında olanlar, bu modelin aynısı olarak nitelendirebileceğimiz Huawei Band 9'u değerlendirmek isteyebilir.

Editörün Yorumu

Huawei Qingyun HA5B0'ın kurumsal müşteriler için ideal akıllı bilekliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Yeterli bir pil ömrü, çok sayıda spor modu ve kapsamlı sağlık özellikleri mevcut. Hem iş hayatında hem günlük hayatta hayatı oldukça kolaylaştıracağı kanaatindeyim. Bu özellik yelpazesinin satışlara da olumlu katkısı olacaktır.