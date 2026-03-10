Mart Ayının PS Plus Extra Oyunlarından İkisi Sızdırıldı

Bildiğiniz gibi PS Plus servisi, ay başına iki defa güncelleniyor. Bunların ilkinde aylık oyunlar eklenir iken, ay ortalarına doğru da Oyun Kataloğu güncellemesi ile daha fazla sayıda oyun ile abonelerin karşısına çıkılıyor. Yani gözümüzü artık ikinci safhaya çevirmiş durumdayız. Sony Interactive Entertainment tarafından yarın duyurulması beklenen yeni Oyun Kataloğu eklentileri beklenir iken, yaşanan sızıntı ile iki oyun ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Yeni PS Plus Extra Mart 2026 Oyunlarından İkisi Ortaya Çıktı

Normalinde PS Plus sızıntıları denince akla billbil-kun geliyor. Ancak bu defa durum biraz farklı. Çünkü ilk olarak Suudi Arabistan menşeli sosyal medya hesabı BlueGamingSA var. billbil-kun ise aynı iddiaları duyduğunu, ama henüz bir doğrulama yapamadığını ama araştırmalarına devam ettiğini söylüyor. Yani bir parça temkinli yaklaşmakta fayda olduğunu söyleyelim.

🕵️ INVESTIGATING 🕵️



No idea where this rumour came from (Dragon’s Dogma 2 & FF16 soon on PS Plus Extra), but this is the first account that posted it



I've heard you so I’m checking a couple of things but can’t promise I’ll get the full answer

Stay tunedhttps://t.co/qv3SdCxxZK — billbil-kun (@billbil_kun) March 9, 2026

BlueGamingSA tarafından belirtilene göre, sızdırılan iki PS Plus Extra oyunundan biri Dragon's Dogma 2 olacak. Capcom tarafından hem geliştirilmiş ve hem de yayınlanmış olan devam oyunu, 2024 yılının Mart ayında oyuncular ile buluşmuştu. Bilhassa optimizasyonu ve oyun içi ödeme sistemi ile yoğun eleştiriler almış olan Dragon's Dogma 2, selefi ile paralel bir fantastik dünyada geçiyor. Hikayeye göre jeopolotik bir çatışmanın ortasında, bizi Arisen olarak seçen bir ejderhayı avlamak için zorlu bir maceraya atılıyoruz.

Final Fantasy 16 ise 2023 yılının Haziran ayında oyuncular ile buluşmuştu. First Shield of Rosaria unvanını ilk alan Clive Rosfield rolüne bürünüyoruz. Kardeşimiz Joshua’yı korumak için ettiğimiz yeminin üzerinden çok geçmeden yaşanan bir trajedinin ardından, uyanışı sırasında felaketten başka bir şey getirmeyen Dark Eikon Ifrit’ten intikam alma yemini ediyoruz ve büyük macera da bu şekilde başlamış oluyor.

Her yeni PS Plus Extra oyunları, bir önceki ayın ikinci Çarşamba gününde açıklanıyor. Yani beklenen duyurunun yarın itibarıyla yapılması bekleniyor. Bakalım bu yeni sızıntı da tam isabet edecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.