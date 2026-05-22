Forza Horizon 6 Fırtına Gibi Esiyor! Serinin Rekorlarını Altüst Etti

Forza Horizon serisinin dönüşü, yedi yıla yakın zamandır bekleyişin ardından, muhteşem oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde çıkan Forza Horizon 6, hem aktif ve hem de eş zamanlı oyuncu sayısı açısından fırtına gibi esiyor. İşte detaylar...

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Serinin yeni oyun, bizi uzun zamandır talep edilen Doğu Asya ülkesi Japonya'ya götürüyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu ki, ülke haritasının doğrudan oyuna aktarılması gibi bir durum yok. Bunun yerine Fuji Dağı gibi simgesel mekanların eklenmesi ile ruhunu yakalaması hedefleniyor.

Forza Horizon 6, seleflerinin aksine, bir turist olarak başlayıp, Horizon Festival'i yıldızı olmaya çalıştığımız bir deneyim sunuyor. Bu süreçte bizi giderek zorlaşan yarışlar bekliyor iken, yeni yarışlara ise üst seviye bileklikler elde etmemiz gerekiyor. Elbette oyunda sadece yarışmıyoruz. Tercihen oyunun haritasını keşfe çıkabileceğimiz ve önemli noktaları ziyaret edebileceğimiz gibi, çeşitli görevleri yerine getirerek ödüller kazanbilmemiz de mümkün oluyor.

Premium sürüm sahipleri için 15 Mayıs 2026 Cuma günü erişime açılmış olan oyunun tüm oyunculara açılması ise 19 Mayıs 2026 Salı günü gerçekleşmişti. İlk etapta sınırlı sayıda oyuncuya ulaşmış olsa da serinin Steam mağazasındaki eş zamanlı oyuncu sayısında zirveye oturan Forza Horizon 6, iki milyona yakın aktif oyuncu kitlesini de yakalamıştı.

Forza Horizon 6, Ulaştığı Oyuncu Sayısı ile Adından Söz Ettiriyor

Metacritic sitesinde 91 / 100 ortalama ile serinin en yüksek puanlamaya sahip oyunlarından bir tanesi olan yeni Forza Horizon, çıkışının üzerinden geçen bir haftanın ardından altı milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Diğer yandan, SteamDB verilerine bakılırsa, bu haberi yazdığımız esnada, 284.139 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşılmış olduğu görülüyor iken 164.525 oyuncu da aktif olarak oyundaydı.

Forza Horizon 6? More like Forza Horizon 6-Million! 🤯 Thank you all for joining us at Horizon Japan ❤️ pic.twitter.com/nbGdxHtF8q — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 21, 2026

Oyunun standart sürümünün 69.99 USD olduğu düşünülürse, altı milyon oyuncu ile 420 milyon USD civarı gelirin elde edilmiş olabileceği sonucuna varıyoruz. Önden Erişim aşamasında bu rakamın 140 milyon USD civarı olduğu düşünülürse, arada büyük bir farkın oluştuğunu söyleyebiliriz.

Forza Horizon 6, Japon kültürel inanışlarına sadık kalınarak geliştirilmişti. Bilhassa ülkedeki ünlü sanatçıların da eserleri ile oyuna dahil olmaları ile ne denli özverili bir çalışmanın sergilendiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, oyundaki Sakura ağaçlarının yıkılamaması da geliştirici ekibin ülkenin simgelerine bir hayli büyük bir saygı gösterdiğini ilan ediyor.

Son olarak, mod üreticileri de Önden Erişim aşamasının başlaması ile sayısız çeşitli modlar ile oyuncuların karşısına çıkmaya başlamışlardı. Halihazırda büyük bir heyecanla oynanan oyunu daha da zevkli hale getirmek için bir göz atmayı ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 5 ile 2019 yılında buluştuğumuzu göz önünde bulunduracak olursak, ne denli uzun bir ayrılığın olduğunu daha bir net görebiliyoruz. Elbette COVID-19 dönemi dolayısı ile bir dönem evden çalışma sistemine geçilmiş olması da geliştirme süreçlerini hayli etkilemişti. Ancak netice olarak, işte yeni Forza Horizon ile buluşmuş olduk. Yeni oyunun gördüğü ilgiden dolayı geliştiriciler, uzun zamandır hayali kurulan Japonya seyahatinin gerçek olmasından da oyuncular mutlu. Yani Forza Horizon 6 herkesi mutlu etti diyebiliriz.